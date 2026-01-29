PSV en Ajax zijn uitgeschakeld in de Champions League na nederlagen tegen Bayern München en Olympiakos. Opnieuw was het een zorgwekkende avond voor het Nederlandse voetbal. Met het oog op de coëfficiëntenranglijst deed PSV het dit jaar nog behoorlijk, maar uiteindelijk bleek het net niet voldoende. "Dat was een bar slechte wedstrijd", zegt PSV-trainer Peter Bosz.

PSV wist vooraf dat het een loodzwaar jaar in de Champions League zou worden. Ze werden ingedeeld bij Union St-Gillis, Bayer Leverkusen, Olympiakos, Liverpool, Napoli, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München. Met acht punten uit acht duels kan PSV best trots zijn. "Wij hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag. Het is dan net niet genoeg. Achteraf denk ik echt dat we het tegen Union hebben laten liggen. Voor mij is het de eerste keer sinds ik hier ben dat we niet doorgaan in de Champions League en dat is een grote teleurstelling", zegt Bosz.

'Bar slechte wedstrijd' tegen Union

De 62-jarige succescoach van de Eindhovenaren weet wel waar de grootste teleurstelling zit: bij de thuiswedstrijd tegen Union St-Gillis, die met 1-3 werd verloren. "Daar hadden we meer uit moeten halen. Dat was een bar slechte wedstrijd, aan het begin van het seizoen. We speelden toen anders en moesten nog spelers inpassen. Ik denk ook dat we met de loting niet per se geluk hebben gehad. Het was voor ons denk ik beter geweest als we de eerste wedstrijd tegen Bayern hadden konden spelen en de laatste tegen Union."

"Wij hebben acht punten gepakt en in meerdere wedstrijden goede resultaten behaald. Met Bayern speelden we tegen de zwaarste tegenstander, een Europese topploeg. Een wedstrijd die me aan de ene kant trots maakt, omdat wij alles gedaan hebben wat in ons vermogen lag. Als wij aan het einde achteruit gaan lopen, krijgen we waarschijnlijk nog veel meer kansen tegen", vervolgt Bosz, die nog altijd niet bekend heeft gemaakt of hij na dit seizoen doorgaat.

Staat van het Nederlandse voetbal

De uitschakeling van PSV zorgt er ook voor dat de Eindhovenaren, net als Ajax, geen punten meer binnen kunnen halen voor de coëfficiëntenranglijst. Donderdagavond zouden zomaar Feyenoord en Go Ahead Eagles ook nog kunnen volgen. "Dat is natuurlijk dramatisch", reageert Bosz. "Je wil zoveel mogelijk punten halen, maar heel eerlijk: op het moment dat je twee ploegen in de Champions League hebt dan is het logisch dat je minder punten haalt."

"Aan de ene kant willen we natuurlijk zoveel mogelijk ploegen in de Champions League, want daar wordt het grote geld verdiend en is het mooiste podium. Aan de andere kant, dan weet je dat de kans bestaat dat je minder punten haalt. Dat heeft Portugal ervaren, die dan op een gegeven moment wat minder clubs kregen en andersom geldt dat voor ons. We zitten net op zo'n grens, een beetje te klein voor een tafellaken en te groot voor een servet", besluit de PSV-trainer.

Alles over Champions League

