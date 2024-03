Prijzengeld | Dit verdiende PSV dit seizoen in de Champions League

PSV stelde voor de winterstop knap de knock-outfase van de Champions League veilig. De ploeg van Peter Bosz overleefde de voorrondes en werd in de poulefase tweede achter Arsenal. Door die prestaties heeft PSV al het nodige geld bij elkaar gevoetbald. In het overzicht hieronder lees je hoeveel PSV deze editie van de Champions League heeft verdiend.

PSV had woensdagavond 10,6 miljoen euro kunnen verdienen door Borussia Dortmund uit te schakelen. Dat lukte niet: de Duitsers bleken uiteindelijk met 2-0 te sterk, nadat de heenwedstrijd in Eindhoven in 1-1 was geëindigd. PSV weet nu wel hoeveel het in totaal heeft verdiend dit Champions League-seizoen.

Inkomsten PSV in Champions League

Door zich voor het hoofdtoernooi te plaatsen, verdiende PSV al een vaste som van 15.640.000 euro. Dit keer wisten de Eindhovenaren wel af te rekenen met Rangers in de play-offs van de Champions League. Ook in de poulefase stroomden de miljoenen binnen na zeges op RC Lens (1-0) en Sevilla (2-3). Samen was dat goed voor 5,6 miljoen euro. De 1-1 tegen Lens en Arsenal en de 2-2 tegen leverden in totaal 2,7 miljoen op.

Startbedrag €15.640.000 Overwinning op Lens (1-0) €2.800.000 Overwinning in Sevilla (2-3) €2.800.000 Gelijkspel tegen Sevilla (2-2) €900.000 Gelijkspel tegen Lens (1-1) €900.000 Gelijkspel tegen Arsenal (2-2) €900.000 Plaatsing knockout-fase €9.600.000 Gelijkspel tegen Borussia Dortmund (1-1) €900.000 Totaalbedrag €34.440.000

Aangezien PSV zich plaatste voor de knock-outfase van de Champions League kwam er nog eens doodleuk 9,6 miljoen euro bij. Bovendien kan PSV na het gelijke spel tegen Dortmund negen ton bijschrijven. Dat zorgt ervoor dat PSV al 34,44 miljoen euro aan prijzengeld pakte. Bij dit bedrag kan na het gelijke spel tegen Dortmund negen ton worden toegevoegd. Let op: hier zitten de inkomsten uit tv-gelden, van kaart- of bierverkoop en de coëfficiëntenpot niet bij.