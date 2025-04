Hoofdtrainer Peter Bosz kan ondanks veel rumoer bij PSV opgelucht ademhalen

Al met al is het seizoen 2024-2025 een bijzonder seizoen voor PSV. De landskampioen leek dat kunstje wederom met het grootste gemak opnieuw te flikken, maar liep tegen wat hobbels op onderweg. Er kwam rumoer binnen de ploeg, ruis op de lijn en een grote leegloop leek aanstaande. Toch lijkt het erop dat Peter Bosz, mede door factoren van buitenaf, zich minder zorgen hoeft te maken dan vooraf gedacht.

Bosz had dit seizoen zijn handen vol aan de personele problemen bij PSV. Blessures gooide veel roet in het eten van de trainer. Malik Tillman raakte op een cruciaal punt geblesseerd, Sergiño Dest was zoals bekend lange tijd afwezig, Ricardo Pepi viel als waardevolle invaller ineens weg en woensdag maakte hij ook bekend dat Jerdy Schouten er voor de rest van het seizoen niet bij zou zijn.

Meevallers

Hoe vervelend het ook is voor Schouten, voor PSV kan het ook weleens goed uitkomen. Door de blessure valt zijn naam al vrijwel zeker in te tekenen op het middenveld van PSV volgend seizoen. Hij sluit in de voorbereiding gewoon weer aan, is dan fit en zal gedurende de zomer waarschijnlijk niet veel interesse krijgen vanwege zijn blessure.

Waar weken geleden iedereen een volledige leegloop verwachtte bij PSV, lijkt dat nu toch wel mee te gaan vallen voor Peter Bosz. Toegegeven, het is vrijwel zeker dat er een behoorlijk aantal spelers de club verlaat, maar de laatste weken zijn er toch ontwikkelen die de verwachtingen bijstellen. Er werd gedacht dat PSV een compleet nieuw gezicht zou krijgen volgend seizoen, maar wat kleine cosmetische ingrepen lijken aanstaande zomer toch voldoende.

Middenveld invullen

Schouten had sowieso een ongelukkig seizoen op fysiek gebied waardoor zijn klasse van vorig seizoen er niet helemaal uit kwam. Dat laatste geldt ook voor zijn compagnon op het middenveld: Joey Veerman. Na vorig seizoen leek er veel interesse voor hem te zijn, maar dat bleek toch tegen te vallen voor de Volendammer.

Zelf gaf hij al vaker aan te gaan als het een goede match is, als de club past. Het is af te vragen of 'de juiste club' voor hem komt komende zomer. Zijn naam kan met potlood worden opgeschreven. Wel moet er rekening worden gehouden met een vertrek van Ismael Saibari. Hij heeft zich stormachtig ontwikkeld en genoot al langere tijd interesse. Hij zal vermoedelijk een stap kunnen maken aanstaande zomer. Dat vertrek lijkt vooralsnog prima op te vangen.

Mauro Jr. aan boord

Zeker met de contractverlenging van Mauro Jr. die afgelopen week bekend werd gemaakt. Het manusje van alles heeft wel vaker laten zien ook op het middenveld te kunnen fungeren. Dan zijn daar ook nog Malik Tillman en Guus Til die de 10-positie bezetten. Til zijn contract loopt bijna af en zal misschien zijn toekomst wel laten afhangen van wat Tillman doet. Hij laat nu zijn waarde weer zien, dus of hij al vertrekt deze zomer is nog gissen.

De verlenging van Mauro deed Bosz glunderen, ook omdat hij daarmee een goede optie op de backposities heeft. Dest is naar alle verwachting gewoon volledig en bovenal structureel inzetbaar vanaf volgend seizoen en ook Richard Ledezma is dichtbij een nieuw contract. Ledezma is misschien niet dé back van PSV, maar wel een bruikbare achtervang.

Verandering in de defensie

Tyrell Malacia en Rick Karsdorp lijken Eindhoven te verlaten aan het eind van het seizoen, maar dat leek ook enigszins ingecalculeerd. Malacia werd sowieso gehuurd en Karsdorp heeft weinig impact kunnen maken in de wedstrijden die hij speelde. Op rechts moet er dus ook iemand gevonden worden.

In diezelfde linie heeft Ryan Flamingo zich ontpopt tot vaste en belangrijke basisspeler van PSV. Alleen zal Earnest Stewart zich druk moeten maken om de plek naast hem. Boscagli gaat vervangen worden en daar moet wel een kwaliteitsinjectie bij komen. Datzelfde geldt voor daarachter. Walter Benítez gaat weg, dus zal er een nieuwe keeper moeten komen. Misschien nog wel één als ook Joël Drommel besluit zijn geluk elders te beproeven.

Luuk de Jong

Waar Stewart de meeste hoofdpijn van zal krijgen is de voorhoede. Daar lijkt een leegloop wél aanstaande. Daarbij is het cruciaal wat Luuk de Jong gaat doen. De uit nood aangetrokken Lucas Pérez bleek, zoals wel vaker bij een noodgreep, niet succesvol. Mede door zijn tbc-besmetting is dat huwelijk tot niets uitgelopen. Dat hij minuten zal maken is onwaarschijnlijk. Ook lijken Noa Lang en Johan Bakayoko te vertrekken, zeker nu een eerste bod bij Ivan Perisic ligt. Wil de Kroaat blijven moet Champions League behaald worden en ligt er nog een financiële uitdaging.

Gaat de aanvoerder weg, dan is het van cruciaal belang dat er een eersteklas-spits gehaald gaat worden en dat is niet goedkoop in de zomer. Pepi is vooralsnog wel weer terug. Blijft Luuk de Jong dan is er in de punt van de aanval weinig aan de hand. Maar zijn keuze gaat wel cruciaal zijn voor het beleid van PSV deze zomer.

Zo lijkt het toch mee te vallen voor PSV. Waar eerst werd verwacht dat er in elke linie grote gaten zouden vallen, lijkt dat door omstandigheden toch wel anders. Joey Veerman, Jerdy Schouten, Ivan Perisic, Mauro Jr., Richard Ledezma. Zij lijken 'gewoon' in Eindhoven te blijven.

Takenpakket Stewart

Zo moet Stewart dus voornamelijk op de vleugels aan het werk en moet hij een degelijke oplossing vinden voor de plek naast Flamingo en in het doel. Hij zal zijn vingers gekruisd houden dat De Jong blijft, anders moet hij vermoedelijk een volledig nieuwe aanval halen. De reserves staan daar al wel klaar, maar meer dan eens werd bewezen dat ze nog niet als basisklanten gezien worden in Eindhoven.

Door de recente verlengingen, blessures en huidige vorm van de club en bepaalde spelers lijkt een totale leegloop hem bespaard te blijven. Neemt niet weg dat hij een heel drukke zomer gaat krijgen, want ook als PSV volledig in tact was gebleven had hij bepaalde kwaliteitinjecties moeten doen. Wat dat betreft kan hij nu twee vliegen in één klap slaan.

