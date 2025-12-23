PSV bouwt gestaag verder aan de toekomst, en daarin speelt algemeen directeur Marcel Brands een hoofdrol. De bestuurder is bezig aan zijn tweede periode in Eindhoven: tussen 2010 en 2018 bepaalde hij al het transferbeleid, daarna werkte hij enkele jaren bij Everton. Sinds zijn terugkeer drie jaar geleden zet Brands de koers uit op bestuurlijk niveau. Zijn doorlopende contract is met twee jaar verlengd.

Brands vindt het belangrijk om nóg meer succes te boeken in de komende jaren. Hij weigert om rustig achterover te gaan zitten. "We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gezet, maar er liggen nog grote uitdagingen. We willen richting die derde ster, het Philips Stadion uitbreiden en meer rendement halen uit onze jeugdopleiding. En je wilt ook met de vrouwen kampioen worden", stelt de succesdirecteur van PSV.

'Kan ik het nog opbrengen?'

Met het langer aanblijven van Brands (63), sinds medio 2022 in zijn huidige rol, zet de club bewust in op continuïteit en stabiliteit. Dat betekent echter niet dat er de komende jaren weinig verandert in Eindhoven. Brands is erg ambitieus en is volgens de RvC de juiste man om als boegbeeld van de club leiding te geven aan de verschillende ambities.

Hoewel zijn contract nog doorliep tot medio 2027, twijfelde Brands niet lang over een verlenging. "Voor mij was het vooral de vraag: kan ik het nog opbrengen? Het is een prachtige, maar intensieve functie", zegt de topman van de Eindhovenaren. "Ik voel me fit, heb veel plezier in mijn werk en PSV voelt als mijn club. Samen met het directieteam en alle medewerkers wil ik verder bouwen aan een sterke toekomst."

Robert van der Wallen, president-commissaris van de RvC, benadrukt het belang van de contractverlenging. "Marcel heeft sinds 2022 daadkrachtig leiding gegeven aan de club en altijd zijn verantwoordelijkheid genomen. Met hem aan boord waarborgen we niet alleen continuïteit, maar ook de visie en energie die PSV nodig heeft om verder te groeien."

"We delen als RvC dezelfde zienswijze als Marcel. Zijn ervaring, betrokkenheid en gedrevenheid zijn van onschatbare waarde voor de club. En ook daarbuiten, want Marcel is een echte bruggenbouwer in voetballand. Dankzij deze verlenging kunnen we met heel veel vertrouwen uitkijken naar de toekomst van PSV", besluit Van der Wallen.

PSV wordt dagelijks aangestuurd door Brands die samenwerkt met directeur voetbalzaken Earnest Stewart, financieel eindverantwoordelijke Jaap van Baar, commercieel directeur Frans Janssen en trainer Peter Bosz. Zij zorgden de afgelopen drie jaar voor een uitzonderlijk succesvolle periode: twee opeenvolgende landstitels en ook dit seizoen opnieuw een flinke marge op concurrent Feyenoord, met elf punten voorsprong bij het begin van de winterstop.

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.