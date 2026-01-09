PSV-coach Peter Bosz zag vorig jaar het verval al van ver aankomen, maar dit jaar heeft hij nog geen enkel waarschuwingssignaal gehad. PSV dendert met een ongekende voorsprong de winter in en heeft het zwaarste programma al achter de rug. Zelfs het mogelijke vertrek van Joey Veerman lijkt eerder een bron van vernieuwing dan een risico. Alles wijst erop dat de Eindhovenaren dit keer níét gaan wankelen.

PSV hoeft ondanks het verval van vorig seizoen niet opnieuw bang te zijn voor een inzinking. Daar zijn meerdere, structurele redenen voor. Allereerst is de uitgangspositie vrijwel ideaal: de marge met Feyenoord en Ajax is immens. PSV moet liefst twaalf punten laten liggen om de koppositie kwijt te raken. "Als je nu kijkt, dan is het onvoorstelbaar dat PSV dat nog gaat weggeven", stelt oud-voetballer Kevin Hofland tegen Sportnieuws.nl.

Dat betekent niet alleen meerdere eigen misstappen, maar óók dat de achtervolgers foutloos moeten zijn. De realiteit van de Eredivisie wijst uit dat beide voorwaarden tegelijkertijd bijna nooit worden vervuld. Het verval van vorig seizoen, drie nederlagen en vier remises in negen duels, was uitzonderlijk en statistisch moeilijk te reproduceren. "Ze gaan nog wel punten verspelen, maar ik verwacht absoluut niet zo'n inzinking als afgelopen jaar."

PSV won dit seizoen al zes uitduels bij ploegen uit het linkerrijtje. Na de winterstop reist het alleen nog af naar Ajax en FC Groningen; alle andere top- en subtopclubs komen naar Eindhoven. Daarmee ligt het zwaarste deel van het programma in het Philips Stadion, waar PSV doorgaans met opvallend gemak wint. In drie jaar onder Bosz gingen daar slechts twee wedstrijden verloren. Statistisch gezien is de kans op een reeks misstappen in de slotfase daardoor uiterst klein.

Wake-up call is al geweest

De moeizame zeges op Heracles (4-3) en FC Utrecht (1-2) hebben de kwetsbaarheid van PSV aangetoond, maar juist dat gaat de regerend landskampioen helpen naar een nieuwe titel. In Eindhoven ziet men die wedstrijden als leerzame waarschuwingen: de punten zijn binnen én de urgentie is terug.

Waar Bosz vorig seizoen al vroeg signalen van verval herkende, ziet hij dit jaar exact het tegenovergestelde. De intensiteit op trainingen ligt zichtbaar hoger en volgens de trainer is de scherpte bij pass- en trapoefeningen nu structureel aanwezig, hetgeen wat vorig jaar juist ontbrak.

Vertrek Veerman helpt PSV

Opvallend genoeg kan zelfs de mogelijke verkoop van Joey Veerman een handje helpen. Het vertrek van de spelmaker dwingt PSV tot een nieuwe speelwijze en dat kan weleens verfrissend werken. Oud-topcoach Sir Alex Ferguson zei bij Manchester United altijd: een elftal dat alleen maar wint, moet je tóch blijven vernieuwen. De komst van een nieuwe spelverdeler en het aanpassen van patronen zorgen automatisch voor nieuwe energie.

Een eenmalige domper ligt door de gewenning aan een nieuwe speelwijze voor de hand, maar drie of vier structurele misstappen, het minimum om de titel uit handen te geven, zijn nogal onwaarschijnlijk. Waar vorig seizoen de tekenen van verval zich opstapelden en werkelijkheid werden, staan dit jaar alle pijlen juist de andere kant op.

