Van talent naar taxichauffeur. De loopbaan van de Braziliaanse ex-voetballer Jonathan Reis (36) is niet verlopen zoals hij en zijn omgeving 20 jaar geleden hadden verwacht. De voormalige aanvaller trapt niet tegen de bal, maar op het gaspedaal in de Braziliaanse stad Belo Horizonte.

In 2006 belandde een talentvolle Braziliaanse voetballer in Nederland. Gretig ging Reis het avontuur aan. Eerst liep de aanvaller stage bij Ajax, vervolgens trainde hij ook mee bij PSV. De Brabantse club besloot eind 2006 om Reis over te nemen van het Braziliaanse Clube Atlético Mineiro.

Knie

Tot eind 2010 zat Reis in de lift. Stapje voor stapje maakte hij naam in de voetbalwereld. Hij speelde bijvoorbeeld mee in de roemruchte pot toen PSV met liefst 10-0 won van Feyenoord, waar hij zelf drie goals aan bijdroeg. Maar op 19 december 2010 botste hij bij een wedstrijd tegen Roda JC op tegen keeper keeper Przemyslaw Tyton. Daar hield hij blijvende knieklachten aan over.

Hij moest circa 1,5 jaar revalideren, maar de vrees van Reis en zijn entourage kwam uit: hij zou nooit meer op topniveau spelen. Voor PSV speelde hij na die noodlottige wedstrijd geen seconde meer. Dat hing niet alleen samen met zijn blessure: Reis werd betrapt op cocaïne-gebruik en werd op staande voet ontslagen. Er volgde een reis langs steeds exotischere clubs: Vitesse, enkele Braziliaanse clubs, Boluspor, Japanse clubs en tot slot het Indonesische Bhayangkara FC in 2019.

Uber

Nu is hij dus Uber-chauffeur in zijn geboorteland. Tegen Eindhovens Dagblad zegt hij: "Natuurlijk denk ik nog vaak waar ik had kunnen staan zonder die zware blessure. Real Madrid? Haha, misschien. Ik was lekker los in die tijd bij PSV, nadat ik een moeilijke periode vol problemen had overwonnen. Het is voor mij lastig geweest om op jonge leeftijd naar Nederland te komen, waar ik niemand kende."

Hij volgt PSV nog wel, bijvoorbeeld via een Braziliaanse fanpagina op Instagram in het Portugees. Hij bereidt een reis naar Nederland voor. " Over een jaar of drie wil ik terugkomen in Eindhoven en nog eens kijken in het Philips Stadion. Ik ben trots op PSV en op wat de club de afgelopen jaren heeft bereikt. Dat komt ook door Peter Bosz", aldus Reis.

