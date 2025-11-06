Nu Ajax definitief afscheid heeft genomen van John Heitinga, gonst het van de geruchten over zijn mogelijke opvolger. Tijdens de uitzending van Ziggo Sport op donderdagavond passeerde onder andere de naam van Alex Pastoor de revue.

De oud-trainer van onder andere AZ, Sparta Rotterdam en Almere City zat aan tafel en kon wel lachen om het idee. "Ik heb tijd", reageerde Pastoor toen hem werd gevraagd of hij in de hoofdstad aan de slag zou willen. "Het is nog vers, maar ik zou niet direct 'nee' zeggen. Ajax, Feyenoord, dat soort grote clubs. Dat heb ik nog nooit gedaan."

'Dat kan ik niet ontkennen'

Jan van Halst, een van de andere tafelgasten, vond dat Pastoor wel erg politiek correct reageerde. "Het begint te kriebelen he", oppert Van Halst. "Dat ik veel berichtjes heb gekregen? Dat kan ik niet ontkennen. Maar bij Ajax moet je tegenwoordig wel met een paar interlands achter je naam aankomen."

Patrick Kluivert

Daarom werd iemand geopperd die wel veel interlands heeft gespeeld en daarin tientallen doelpunten heeft gescoord: Patrick Kluivert. Pastoor was eerder nog assistent van de oud-spits bij het nationale elftal van Indonesië. Het tweetal moest echter vertrekken nadat het land zich niet wist te kwalificeren voor het WK van 2026. Sindsdien zitten beide heren zonder club. "Met z'n tweeën hebben we best wat interlands en goals", grapt Pastoor.

Desondanks blijft de oud-trainer van AZ realistisch. "Je weet het nooit, maar in de regel slaan ze je over. Ik heb niet hoog gevoetbald."

