Na weken van teleurstellende resultaten ging donderdag eindelijk de kogel door de kerk: trainer John Heitinga werd de laan uit gestuurd. Ook technisch directeur Alex Kroes lijkt op weg naar de uitgang. Zelfs als de beoogde nieuwe trainer alleen wil komen zolang Kroes aanblijft, heeft hij besloten ook zelf de club te verlaten.

"Ik werd vanochtend met het gevoel wakker dat ik mijn functie ter beschikking moest stellen", vertelde hij in een gesprek met een aantal vaste volgers van de club uit de hoofdstad (via ANP). "Ik voel me verantwoordelijk voor de staf en spelers, maar doe alles met de mensen om me heen. Maar mijn gevoel is dat ik dit moest doen."

Contract

Het contract van Kroes loopt officieel af aan het einde van het seizoen, maar hij zal eerder vertrekken zodra er een opvolger klaarstaat. Eerder weigerde hij zijn verbintenis bij Ajax al te verlengen, omdat hij vond dat het beleid binnen de club te stroperig verliep. "Het is niet zo dat ik alleen vertrek omdat ik me verantwoordelijk voel voor John Heitinga en de spelersgroep. Er spelen altijd meer dingen. Laten we het hierbij houden."

Kroes is een goede kennis van Erik ten Hag, met wie hij onlangs een kopje koffie deed. "Die afspraak stond al, maar ik snap dat het nu interessant is", stelt hij. "Er circuleren altijd lijstjes met namen. Je spreekt met mensen, omdat je op alles voorbereid moet zijn. Een trainer kan ook zelf opstappen. Maar de echte zoektocht naar een trainer is nu pas begonnen. Ik ga het nu ook niet over een topkandidaat en tweede kandidaat hebben."

Flinke achterstand

Ajax verloor al zijn vier wedstrijden in de Champions League en kijkt in de Eredivisie na elf speelronden tegen een achterstand van acht punten aan op zowel Feyenoord als PSV. Kroes bleef ondanks de tegenvallende resultaten lange tijd achter Heitinga staan. "Maar we hebben vanochtend met de directie en rvc bij elkaar gezeten en de beslissing om niet met hem verder te gaan was unaniem, dus inclusief ikzelf. We zagen soms lichtpuntjes maar die waren te kortstondig. Natuurlijk was John zeer teleurgesteld. De rvc en directie vroegen of ze nog even gebruik konden maken van mijn expertise. Na wikken en wegen heb ik toegestemd."

Vorig jaar ging Kroes nog met veel ambities aan de slag in de hoofdstad. "Je hoort mij niet zeggen dat ik alles goed heb gedaan en dat de selectie perfect in balans is. En dat we stijf bovenaan hadden moeten staan en van Galatasaray en Internazionale hadden moeten winnen. Maar we moesten ook bezuinigen en konden ons geld pas laat uitgeven, omdat er eerst verkocht moest worden. Brobbey werd pas op het laatste moment verkocht en Taylor ging toch niet weg. We vonden dat we vooral een centrale verdediger nodig hadden. Daarom haalden we Itakura en nog geen controlerende middenvelder. Henderson behouden was geen optie. Hij wilde in januari al weg en we hadden afgesproken dat hij in de zomer weg mocht.

