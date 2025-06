Jong Engeland is in de ban van de hitte: er zijn extra hydratatieplannen, de medische staf bereidt zich voor en zelfs in het wisselbeleid was er over nagedacht. In Nederland blijft men daar wat nuchterder onder. Michael Reiziger haalde zijn schouders op over een eventueel hitteplan in Slowakije. "We wisten al dat het warm zou worden, dat weet je van te voren. Wij trainen gewoon op het heetst van de dag."

De hitte is een groot onderwerp op het EK onder 21, zo blijkt. De temperaturen in Bratislava zijn de laatste dagen met een graad of tien gestegen en naderen zo ongeveer de 35 graden. Taferelen als op het WK clubs zijn nog niet gezien. Daar keken wisselspelers in de kleedkamer naar de wedstrijd en zat de staf met paraplu's op de bank omdat het simpelweg te heet was.

Hitteplan bij Engeland

Het zorgt ervoor dat de hitte behoorlijk naar de kop stijgt, er zijn al zorgen over het WK in 2026 en ook in Slowakije wordt er dus veel over gesproken. Eerder kreeg Lee Carsley, de bondscoach, al de vraag of hij zijn ploeg klaarmaakt voor de hitte woensdagavond in de halve finale tegen Jong Oranje. "Wij hebben hydradatieprogramma's, de staf is er mee bezig. Ik denk dat we ook slim gewisseld hebben en iedereen is fit. Daar hebben we geluk mee."

Aan de kant van Oranje zit dat wel wat anders. Reiziger wijst vooral naar de UEFA, daar zijn al protocollen aanwezig en die zullen gevolgd worden. "Natuurlijk zullen de omstandigheden zullen warm zijn, we zullen zien hoe de hitte zal zijn. Dat kan je toch niet voorspellen", vertelt de bondscoach. Robin Roefs, de keeper die naast hem zit bij de persconferentie, vertelt gevat over de hitte. "Ik zal zeker wat zonnebrand en water meenemen want anders kan ik best een behoorlijk rood neusje krijgen."

Oranje past zich niet aan

De hitte zorgde er ook niet voor dat Oranje zichzelf aanpaste op de training, wat soms wel gebeurt. "Nee, ik heb gewoon om twaalf uur getraind zoals altijd. Wat dat betreft speelden we dus zelfs op het heetst van de dag, maar dat was niet bewust."

Eerdere ontmoeting

Ten opzichte van de eerdere tegenstanders dit toernooi, heeft Reiziger wat extra materiaal om goed te bekijken. In november van het vorige jaar speelden de twee ploegen al tegen elkaar in Almere. Maar, merkt Reiziger terecht op, was er toen wel veel anders. "Volgens mij waren er toen acht andere spelers in het elftal en bij ons zijn er ook zes tot zeven wijzigingen, dus daar haal je niet veel uit. Maar wel in de speelstijl", legt hij uit. "Die was min of meer hetzelfde toen als nu, dus daar kijk je wel extra goed naar bepaalde situaties."

De wedstrijd tussen Jong Engeland en Jong Oranje wordt woensdagavond om 18.00 uur gespeeld in stadion Tehelné pole in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije.