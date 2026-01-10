PSV speelt ondanks de winterse taferelen gewoon tegen Excelsior en daarbij heeft het een opvallende toeschouwer. Ex-PSV'er Denzel Dumfries zat naast collega-international Jerdy Schouten op de tribune in het Philips Stadion.

Dumfries haakte in november af bij het Nederlands elftal vanwege een enkelblessure, waarvan hij nog altijd herstelende is. Een maand geleden onderging hij een operatie, waardoor hij voorlopig nog uit de roulatie is. Dat gaf hem wel de gelegenheid om een bezoek te brengen aan zijn oude club in het Philips Stadion.

Vrieskou

Veel PSV-supporters hebben besloten om niet af te reizen naar Eindhoven voor de competitiewedstrijd tegen Excelsior door de winterse omstandigheden. Het is koud in het Philips Stadion, met een temperatuur van -3 graden Celsius. De gevoelstemperatuur ligt zelfs nog lager.

Dumfries liet zich echter niet tegenhouden en zocht een plekje op de tribune naast de geschorste Jerdy Schouten en geblesseerde Nick Olij, die hij beiden kent van het Nederlands elftal. Voor de tv-kijker was Dumfries niet meteen te herkennen. De voormalig aanvoerder van de Eindhovenaren had zich gehuld in een dikke jas en droeg bovendien een muts.

Razendsnelle voorsprong

Dumfries verliet PSV vijf jaar geleden, maar de club waar hij grote stappen zette is hij duidelijk niet vergeten. In Eindhovense dienst kwam hij tot 124 wedstrijden en droeg hij in zijn laatste seizoen zelfs de aanvoerdersband. Hij zag zijn oude ploeg bovendien al vroeg juichen, nadat Paul Wanner de Eindhovenaren snel op voorsprong schoot tegen Excelsior. Even later viel er weer wat te juichen, toen Ricardo Pepi de score verdubbelde. Hij raakte daarbij wel geblesseerd.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.