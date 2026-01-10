PSV-aanvaller Ricardo Pepi maakte de belangrijke 2-0 tegen Excelsior, maar daarna kwamen er razendsnel zorgen voor de medische staf. De Amerikaan, die niet lang geleden een zware knieblessure had, kwam lelijk terecht en greep direct naar zijn onderarm.

Het kalenderjaar 2026 moest hét jaar van Pepi worden: kampioen worden met PSV, véél goals maken én het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Hij heeft op 10 januari echter al een flinke domper moeten slikken. Nadat hij zijn ploeg op 2-0 schoot tegen Excelsior bleef hij plots kermend van de pijn op de grond liggen. Opnieuw een blessure.

Lelijke val

Een lage voorzet kwam net iets achter hem, waardoor hij moest afremmen. Hij tikte de bal ogenschijnlijk eenvoudig binnen, maar maakte daarbij een harde val. De Amerikaanse goalgetter kwam ongelukkig op zijn arm terecht, die akelig dubbelklapte. In het Philips Stadion en bij de PSV-staf was meteen duidelijk dat het mis was, aangezien hij secondenlang met zijn benen bleef spartelen. Uiteindelijk moest hij met ondersteuning van de medische staf naar de kleedkamer geholpen worden. Het gaat om een onderarmblessure.

Een héél lelijke blessure voor pechvogel Ricardo Pepi na zijn treffer tegen Excelsior. De PSV-spits moet daardoor opnieuw een flinke domper verwerken, nadat hij vorig jaar in januari óók al een zware blessure opliep. #psvexc #pepi pic.twitter.com/ugReimRzMY — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) January 10, 2026

Pepi naar ziekenhuis

Pepi is tijdens de wedstrijd al naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Vooralsnog is er niets bekend over de ernst van de blessure, maar 'de voortekenen zijn niet positief'.

Pechvogel Pepi

Het is opnieuw een flinke tegenvaller voor Pepi. In januari 2025 liep hij ook al een zware blessure op, toen hij zijn kruisband afscheurde en maandenlang moest revalideren. Aan het begin van dit seizoen kampte hij nog met de nasleep daarvan, maar in de winterstop leek hij eindelijk volledig terug. Uitgerekend in zijn eerste wedstrijd liep hij nu opnieuw een ogenschijnlijk zware blessure op.

Fulham hengelt naar Pepi

Fulham was deze winter al bereid ver te gaan om Ricardo Pepi los te weken bij PSV. De Premier League-club deed al een bod van 30 miljoen euro en overweegt dat bedrag mogelijk nog te verhogen. Deze blessure zal echter een streep door de rekening zijn.

