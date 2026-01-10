Ondanks de winterse taferelen in Nederland walste PSV volledig over Excelsior heen. De vroege openingstreffer van Paul Wanner was een voorbode voor wat ging komen. Toen de aanvalsmachine eenmaal op gang was, vielen de doelpunten als rijpe appelen. Uiteindelijk werd het een zorgeloze 5-1 overwinning, al wierp de ogenschijnlijk zware blessure van Ricardo Pepi wel een schaduw over de feestvreugde.

Excelsior beet nog brutaal van zich af in de openingsfase, maar moest vrij snel daarna in de achteruit. PSV-aanvaller Dennis Man raakte eerst de paal. Daarna had hij wél een succesvolle actie. HIj bediende na een fraaie passeeractie met een knappe assist de vrijstaande Paul Wanner, die de 1-0 binnenschoot. Even later zorgde spits Ricardo Pepi voor de tweede Eindhovense treffer, maar bij de intikker kwam hij lelijk ten val en moest hij zich laten vervangen.

PSV op weg naar monsterscore

PSV ging vervolgens vrolijk door om een imponerende uitslag op het scorebord te zetten. In de 33e minuut slingerde Mauro Júnior de bal voor en vond hij Yarek Gasiorowski bij de tweede paal, die binnen kon knikken voor de 3-0. Uit de volgende hoekschop kopte Ryan Flamingo raak. Daarmee leek PSV al voor rust af te stevenen op een monsterzege. In de blessuretijd van de eerste helft deed Excelsior verrassend genoeg wat terug. Ilias Bronkhorst wist een lage voorzet hard tegen de touwen te schieten: 4-1.

Excelsior verkoopt huid duur

Na rust boden de Rotterdammers beduidend meer tegenstand. Derensili Sanches Fernandes waagde zich onder meer tweemaal aan een schot van afstand, maar zag beide pogingen op het dak van het doel belanden. Ondanks de ruime voorsprong kreeg PSV het publiek lange tijd niet op de banken, tot Dennis Man met een fraaie passeeractie doorbrak en de bal met enig fortuin via Excelsior-doelman Stijn van Gassel in het net werkte: 5-1.

Voorsprong géén moment in gevaar

Hoewel PSV na rust geen hoog niveau haalde, kwam de ploeg geen enkel moment echt in de problemen. Voor Excelsior werd al snel duidelijk dat het vooral zaak was de schade te beperken. Het eindigde dan ook in 5-1. Waar de Kralingers PSV vorig jaar in het bekertoernooi nog tot het uiterste dreven (5-4 na verlenging), waren de verhoudingen dit keer duidelijk en was er geen sprake van spanning. Voor PSV betekende het een prettig begin van de tweede seizoenshelft en tegelijk een vorm van revanche: twee jaar geleden ging het bij de hervatting onderuit tegen FC Utrecht, terwijl het vorig seizoen niet verder kwam dan een moeizaam gelijkspel tegen AZ.

Géén verval verwacht

Dat Excelsior niet zou gaan stunten, werd al héél gauw duidelijk. De Eindhovenaren zetten hun uitstekende eerste seizoenshelft namelijk op perfecte wijze voort. In zeventien duels verspeelde de Eindhovenaren slechts tweemaal punten (één nederlaag en één gelijkspel). Hoewel de ploeg afgelopen jaar een flink verval kende, wordt dat dit jaar niet verwacht. "Als je nu kijkt, dan is het onvoorstelbaar dat PSV dat nog gaat weggeven" vertelde oud-voetballer Kevin Hofland eerder tegen Sportnieuws.nl.

Onzekerheid rondom Bosz

Richting de tweede seizoenshelft is er desondanks sprake van enige onzekerheid rond Bosz. De coach, die een belangrijke schakel was in de successen van PSV in de voorbije jaren, heeft een aflopend contract. Al sinds mei voert hij gesprekken met de clubleiding over een verlenging, maar tot een definitieve overeenkomst kwam het nog niet. Wel circuleren er voorzichtige signalen dat Bosz openstaat voor langer verblijf, maar het is wachten op een officiële bevestiging.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.