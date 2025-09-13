Bayer Leverkusen heeft vrijdagavond een knappe zege geboekt in de Bundesliga. Na het veelbesproken ontslag van Erik ten Hag kon de ploeg wel een succesje gebruiken. In Duitsland spreken ze zelfs van een 'droomdebuut' voor Deense coach Kasper Hjulmand.

Ten Hag hield het slechts drie wedstrijden vol bij de club. Hij werd ontslagen omdat het vertrouwen in de Nederlander ontbrak. Hjulmand nam het stokje van hem over en kwam meteen in een zenuwslopende wedstrijd terecht.

Leverkusen speelde vrijdagavond tegen Eintracht Frankfurt. Er werd met 3-1 gewonnen door de thuisploeg, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De eerste helft kwam Bayer Leverkusen op voorsprong met een goal van Alejandro Grimaldo in de 10e minuut. Vlak voor rust ging de bal op de stip en zette Patrik Schick de score op 2-0.

In de tweede helft leek het mis te gaan. Na een tegengoal van Can Uzun moest de ploeg van Hjulmand met tien man verder. Robert Andrich kreeg een rode kaart met nog een half uur op de klok. In de blessuretijd werd ook Equi Fernandez met twee keer geel van het veld gestuurd.

'Droomdebuut'

Ondanks die tegenvallers wist Grimaldo vlak voor het laatste fluitsignaal nog een goal te maken, waardoor Leverkusen een bevochten 3-1-overwinning kon vieren. 'Een indrukwekkende eerste wedstrijd', schrijft Bild. De Duitse krant spreek van een 'droomdebuut' van Hjulmand.

De coach krijgt dan ook het hoogst mogelijke rapportcijfer van het medium. "Onde Hjulmand heeft Leverkusen een compleet nieuw gezicht laten zien. Ze geven weinig wegen en creëren zelf veel gevaar met snelle balonderscheppingen en aanvallen op de counter." Na de overwinning staat Bayer Leverkusen op plek zeven in de Bundesliga.

'Hopelijk explodeert het'

De nieuwe trainer sprak zich op zijn eerste persconferentie uit over het potentieel van het team. "Er is zoveel kwaliteit. We willen dat laten werken en laten klikken. Hopelijk explodeert het dan plotseling. We weten niet wanneer, maar tot die tijd zullen we goede en slechte momenten hebben."

Hjulmand werd tevens gevraagd naar het feit dat zijn voorganger slechts drie wedstrijden kreeg. Voelt hij wél vertrouwen voor een langer verblijf? "Ik hoop op iets meer dan drie wedstrijden" grapt hij. "Nee, ik ben hier om een klus te klaren. Ik heb nog nooit gedacht dat er een vroege exit zou zijn en ben nooit bang geweest om ontslagen te worden. Ik heb deze baan gekregen, dus we zullen zien hoe het loopt.”

