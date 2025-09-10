Bayer Leverkusen heeft de Deense coach Kasper Hjulmand aangesteld als opvolger van Erik ten Hag, die vorige week werd ontslagen. De Nederlander werd al na drie officiële duels de deur gewezen. Hjulmand sprak zich met 'veel respect' over zijn voorganger. "Ik hoop op iets meer dan drie wedstrijden", zegt Hjulmand.

"Ik wil beginnen met het feit dat ik veel respect heb voor Erik", opent Hjulmand de persconferentie bij zijn presentatie als hoofdtrainer van Bayer Leverkusen. "Hij is een goede collega. Ik heb hem jaren geleden leren kennen en ik heb veel respect voor hem als coach en als mens. Ik had dit niet verwacht. Het was heel hectisch."

'Ik hoop op meer dan drie wedstrijden'

Ten Hag wist de spelers en directie in de eerste weken niet te overtuigen en moest het veld ruimen na een teleurstellende start. Hjulmand benadrukt dat hij óók behoefte heeft aan tijd om succes te behalen. "Het is een grote uitdaging, want in het voetbal heb je processen nodig om dat te laten werken. Je drukt niet zomaar op een knop. Je moet elke dag werken aan het team."

Daarbij erkent de Deen wél dat er een enorme potentie in het team is. "Er is zoveel kwaliteit. We willen dat laten werken en laten klikken. Hopelijk explodeert het dan plotseling. We weten niet wanneer, maar tot die tijd zullen we goede en slechte momenten hebben", waarschuwt Hjulmand supporters en de directie van Leverkusen.

Hjulmand werd tevens gevraagd naar het feit dat zijn voorganger slechts drie wedstrijden kreeg. Voelt hij wél vertrouwen voor een langer verblijf? "Ik hoop op iets meer dan drie wedstrijden" grapt hij. "Nee, ik ben hier om een klus te klaren. Ik heb nog nooit gedacht dat er een vroege exit zou zijn en ben nooit bang geweest om ontslagen te worden. Ik heb deze baan gekregen, dus we zullen zien hoe het loopt.”

Eerste telefoontje na ontslag Ten Hag

Leverkusen had afgelopen zomer al contact met hem, maar vanwege zijn betrokkenheid bij een groot project bij de Deense bond, was een overstap niet mogelijk. "We bouwen een nationale voetbalcampus en tien speelhubs voor kinderen. Het is een enorm project, waarbij we ook een manier van denken over voetbal ontwikkelen", verklaart Hjulmand. "Eerst was het niet mogelijk, maar nu kon ik het project wel achter me laten."

Het vertrek van Ten Hag is echter niet direct gelinkt aan Hjulmands beschikbaarheid, benadrukt sportief directeur Simon Rolfes. "Nee, want toen we elkaar voor het eerst aan de telefoon spraken, was het nog niet helemaal duidelijk of hij beschikbaar zou zijn. Dus nee, dat was niet de basis, maar hij was natuurlijk wel het eerste telefoontje dat we pleegden toen we besloten afscheid te nemen van Erik."

