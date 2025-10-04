Liverpool heeft zaterdag met 2-1 verloren van Chelsea en is daarmee de koppositie in de Premier League kwijt. Oranje-international Cody Gakpo bracht Liverpool in de tweede helft op gelijke hoogte, maar door een treffer van Chelsea die diep in de blessuretijd viel, kwam Liverpool alsnog met lege handen te staan. De ploeg van Arne Slot verspeelde vorige week voor het eerst punten in de competitie door te verliezen van Crystal Palace.

Slechts een kwartier na de aftrap stond al de 1-0 op het scorebord in Stamford Bridge. Caicedo haalde na een kleine dribbel net buiten het zestienmetergebied snoeihard uit. Liverpool-doelman Giorgi Mamardashvili raakte de bal nog net aan, maar kon niet voorkomen dat deze achter hem in het net belandde. Even leek Liverpool snel de gelijkmaker op het scorebord te zetten, maar de poging strandde.

Enerverende eerste helft

Toch was Liverpool de eerste helft niet ongevaarlijk. De ploeg van Arne Slot zocht veelvuldig de aanval op, maar wist de pogingen niet te verzilveren. Tegelijkertijd was er veel dreiging van Chelsea. Vlak voor rust was Alejandro Garnacho dichtbij de 2-0, maar zijn schot ging nipt langs de buitenkant van de paal. Hetzelfde gold voor Liverpool. Alexander Isak kopte een bal op aangeven van Mohamed Salah net over het doel. De eerste helft was alles behalve saai te noemen.

Doelpunt in blessuretijd

Direct na de rust was Liverpool wederom erg dichtbij een gelijkmaker. Invaller Florian Wirtz wist de bal vlak voor het Chelsea-doel aan Salah te geven, maar laatstgenoemde miste. Na een aantal kansen kon de gelijkmaker eigenlijk niet uitblijven voor Liverpool. In de 63e minuut viel deze dan ook dankzij een treffer van Cody Gakpo die precies op de goede plek voor het doel stond om een voorzet van Alexander Isak af te maken.

Diep in de blessuretijd ging het opnieuw mis voor Liverpool. Chelsea-invaller Estêvão deed Liverpool pijn door vlak voor het eindsignaal de 2-1 binnen te werken.

Opstellingen

De volgende 22 spelers zijn om 18:30 aan de aftrap verschenen:



Chelsea: Robert Sánchez, Malo Gusto, Josh Acheampong, Benoît Badiashile, Marc Cucurella, Reece James, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho & João Pedro.



Liverpool: Giorgi Mamardashvili, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Conor Bradley, Cody Gakpo & Ryan Gravenberch.

Seizoensstart Liverpool

Liverpool lijkt dit seizoen, na een prachtig debuutseizoen van oefenmeester Slot, nog niet ongenaakbaar in de Premier League. Een aantal wedstrijden op rij wist de club maar net aan een overwinning over de streep te trekken. De vraag was dan ook hoe lang de ploeg van Slot dat nog zou volhouden. Afgelopen zaterdag kwam er een einde aan die reeks. Liverpool verloor met 2-1 op bezoek bij Crystal Palace. Eddie Nketiah scoorde in minuut 97 de vernietigende 2-1.

Nederlaag in Champions League

Alsof het verlies van Crystal Palace nog niet genoeg was, kreeg Liverpool deze week opnieuw een dreun in de Champions League. De ploeg van Slot verloor met 1-0 op bezoek bij Galatasaray nadat Victor Osimhen al na zestien minuten scoorde dankzij een penalty. In Stamford Bridge te Londen zal Liverpool dus alles op alles moeten zetten om zich te revancheren tegen Chelsea. Laatstgenoemde is enigszins teleurstellend aan het seizoen gestart en staat momenteel op de negende plek in de Premier League.

Alles over Premier League

