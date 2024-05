Oranje-keepster Daphne van Domselaar had snel herstel verwacht en ziet transfer naar Arsenal wel zitten: 'Je wil prijzen pakken'

Daphne van Domselaar is terug bij de Oranje Leeuwinnen na tien weken revalideren. De keepster onderging een heupoperatie, maar had wel gehoopt en verwacht dat ze op tijd hersteld zou zijn voor de interlandperiode. De focus ligt nu op het nationale elftal, maar ze hint ook op een mogelijke transfer.

In gesprek met Sportnieuws.nl laat Van Domselaar weten dat ze zelf wel verwacht had om weer op tijd fit te zijn voor de wedstrijd tegen Finland van komende vrijdag. "Ik had het zelf wel gehoopt. Uiteindelijk viel de operatie heel erg mee. Dus de hersteltijd was veel korter dan verwacht. Dit kwam precies zo uit." Van Domselaar had zelfs nog gehoopt de laatste competitiewedstrijden te kunnen spelen, dat lukte helaas niet.

Het is ook nog niet zeker of Van Domselaar vrijdag al in actie komt. "We kijken het echt per dag aan. Dat heb ik ook met de trainer afgesproken", vertelt ze. "Als het goed gaat, gaat het goed. Maar we gaan niet overhaasten."

Aston Villa

De 24-jarige keepster vertrok in 2023 naar Aston Villa. In Engeland voelt Van Domselaar zich thuis. "Het bevalt echt supergoed. Het is ondertussen al een beetje mijn thuis geworden. Hele lieve mensen in Engeland en ik heb echt wel mijn plekje gevonden. Met een goed team en goede familiesferen. Dus eigenlijk beviel het afgelopen seizoen sowieso heel goed."

Arsenal

Toch gaan er ook geruchten rond dat ze een overstap zou kunnen maken naar Arsenal. "Nou de afgelopen tien weken stonden vooral in teken van mijn herstel", zegt Van Domselaar daarover. "Die geruchten zijn er inderdaad, maar op dit moment is het nationale elftal het belangrijkste."

Ze sluit een transfer niet uit. "Natuurlijk wil je prijzen pakken en jezelf ontwikkelen op persoonlijk vlak. Je wil Champions League spelen, voor de bekers spelen en de competitie. Dus uiteindelijk zou ik zo'n transfer wel zien zitten."