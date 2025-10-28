De Oranje Leeuwinnen hebben een moeizame zege geboekt op Canada. Het oefenduel stond vooral in het teken van het afscheid van Sherida Spitse, maar tóch zal de nieuwe bondscoach Arjan Veurink blij zijn dat ook voor hem de eerste zege een feit is.

De Oranje Leeuwinnen begonnen goed aan de eerste helft, maar misten in de eindfase scherpte. Lineth Beerensteyn kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven Vivianne Miedema, die als aanvallende middenvelder begon, maar de aanvalster van Wolfsburg had het vizier overduidelijk niet op scherp staan. Twee grote kansen gingen naast het doel.

Voorsprong voor Nederland

In de 25e minuut was het wél raak voor de ploeg van Arjan Veurink. Lynn Wilms maakte haar tweede treffer in haar interlandcarrière. De rechtsback kreeg de bal op een presenteerblaadje van Esmee Brugts, waarna Wilms van dichtbij kon intikken: 1-0. In het vervolg van de eerste helft hoopte Oranje de voorsprong uit te breiden, maar opnieuw miste de scherpte.

Erehaag voor Spitse

Hét hoogtepunt van de avond was toch wel de 48e minuut. Zoals aangekondigd werd exact in die minuut het spel stilgelegd voor het afscheid van Sherida Spitse. De speelsters van Nederland en Canada vormden een gezamenlijke erehaag om de recordinternational te bedanken voor haar 248 interlands in het Oranjeshirt. Het leverde prachtige beelden op.

Zege niet in de problemen

In het restant van de tweede helft kregen de Oranje Leeuwinnen voldoende mogelijkheden om de score verder uit te breiden, maar de keeper van Canada legde een prima pot op de mat. In de absolute slotfase moest Veurink toch nog even opgelucht ademhalen toen een tegentreffer van de bezoekers werd afgekeurd wegens buitenspel. Daardoor werd de wedstrijd tóch winnend afgesloten: 1-0.

Eerste zege onder Veurink

Voor Arjan Veurink is het een prima begin van zijn periode als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De opvolger van Andries Jonker begon nog met een teleurstellend gelijkspel tegen Polen (0-0), maar heeft de eerste thuisoverwinning in ieder geval al te pakken.