De avond van de Oranje Leeuwinnen is na de 4-0-nederlaag tegen Engeland nog dramatischer geworden. Frankrijk boekte namelijk een ruime zege op Wales, waardoor de kans om de kwartfinale te bereiken voor Nederland wel erg klein is geworden.

Frankrijk heeft een grote stap gezet richting de kwartfinales van het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen. De halvefinalist van het vorige EK won in groep D met 4-1 van Wales.

Wales hield bijna een helft lang stand tegen Frankrijk, dat kort voor rust via een benutte strafschop van Kadidiatou Diani voor de tweede keer de leiding nam. Na rust was het krachtsverschil groter en liep Frankrijk eenvoudig verder weg.

De Oranje Leeuwinnen hebben een flinke oorwassing gekregen van Engeland. Met Sarina Wiegman aan het roer boekte The Lionesses een overtuigende 4-0 zege. De Nederlandse coach voelde de pijn om haar vaderland pijn te doen, maar leek ook een lichte sneer uit te delen. "Dat vind ik niet zo leuk", stelt Wiegman.

De Franse voetbalsters hadden zaterdag Engeland met 2-1 verslagen en gaan met 6 punten aan kop. Engeland, dat woensdag met 4-0 van Oranje won, heeft 3 punten. Nederland staat ook op 3 punten en Wales is puntloos. Als Engeland zondag tijdens de laatste speelronde Wales verslaat, heeft Oranje tegen Frankrijk een zege met minimaal drie doelpunten verschil nodig om de kwartfinales te bereiken.

Vertrouwen

Het lijkt een moeilijke opgave, maar bondscoach Andries Jonker was na afloop van het duel van Oranje nog vol vertrouwen. "We hebben met deze groep weleens vaker verloren. Dan moet je je herpakken en ben je aangewezen op hard werken en op de veerkracht van de speelsters. Nou, dat hebben ze al een aantal keren aangetoond dat die er wel is", licht Jonker zijn optimisme toe.

"Er is een brandende ambitie, we willen hier blijven. We willen niet naar huis en blijven, dan moet je tegen Frankrijk zeer succesvol zijn. Dat vraagt veel, maar als we er niet in geloven... Dan bel ik even dat we al naar huis gaan en dan zoeken ze het verder ook maar uit. Maar ik ga niet bellen. We gaan ons herpakken en we gaan er een geweldige wedstrijd van maken", aldus Jonker.

De Oranje Leeuwinnen zijn afgegaan tegen Engeland. Op het EK werd er met 4-0 verloren, wat de grootste nederlaag in de geschiedenis van het Nederlands elftal betekent. Zowel de mannen als vrouwen verloren nooit op een eindtoernooi met zulke cijfers. Toch blijft Andries Jonker overtuigd van zijn team. "Er is een brandende ambitie, we willen hier blijven", stelt Jonker desgevraagd aan Sportnieuws.nl op de persconferentie.

Waar haalt Jonker het vertrouwen vandaan dat Nederland met meer dan 3-0 van Frankrijk kan winnen? "Als je me de vraag had gesteld: 'zullen we wedden dat je met 4-0 van Engeland gaat verliezen?' Dan had ik wel gewed met je, hoor. Dat had ik wel gedurfd, want deze ruime nederlaag verbaasd me wel. Alleen, zoals wij nu tegen een enorme zeperd aanlopen, dat kan Frankrijk ook gebeuren", besluit hij.

Danielle van de Donk was een opvallende afwezige in de basis tijdens Nederland - Engeland (0-4) op het EK. De oudgediende had een blessure en kon volgens bondscoach Andries Jonker niet vanaf de aftrap beginnen. In een opmerkelijk interview spreekt Van de Donk dat echter duidelijk tegen.