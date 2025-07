De Oranje Leeuwinnen hebben een flinke oorwassing gekregen van Engeland. Met Sarina Wiegman aan het roer boekte The Lionesses een overtuigende 4-0 zege. De Nederlandse coach voelde de pijn om haar vaderland pijn te doen, maar leek ook een lichte sneer uit te delen. "Dat vind ik niet zo leuk", stelt Wiegman.

De Oranje Leeuwinnen werden bij vlagen van het kastje naar de muur getikt door Engeland. Vanuit de Nederlandse journaille kwam daarom de vraag: 'Verbaasde het je hoe slecht Nederland was?'. Wiegman kwam met een verrassend antwoord op de proppen. "Nou, verbazen niet", luidt haar eerste pijnlijke reactie, waarna ze haar reactie nuanceert. "Zij hadden héél veel moeite met ons spel. Hun lange ballen waren relatief makkelijk te verdedigen én wij kwamen makkelijk onder hun druk weg."

Britse media maken gehakt van 'geschokt' Nederland na afgang op EK tegen Engeland Een ongelooflijk pijnlijke afgang, zo kan de 4-0 nederlaag van Nederland tegen Engeland op het EK voetbal prima omschreven worden. De Oranje Leeuwinnen gingen met harde cijfers ten onder tegen de ploeg van Sarina Wiegman. De Britse media wisten niet wat ze zagen.

'Verschil is niet zo groot'

Hoewel Engeland 'haar' Nederland volledig oprolde, ziet Wiegman nog steeds een 'team van wereldklasse'. "Ik denk dat het verschil niet zo groot is tussen Engeland en Nederland. Dit is een momentopname. Het pakt voor ons heel goed uit. Ik denk dat wij heel goed gespeeld hebben en Nederland voor Nederlandse doen niet zo goed gespeeld heeft. Maar ik denk dat Nederland een team heeft van wereldniveau", becomplimenteert Wiegman de ploeg van Andries Jonker.

Tóch geeft het geven van een afgang aan Nederland haar niet per se een voldaan gevoel. "Ik ben natuurlijk superblij dat wij gewonnen hebben en daar ga je helemaal voor. Maar ik vind het niet zo leuk dat het zo tegen mijn eigen land is", vervolgt Wiegman, die zondagavond een plek in de kwartfinale van het EK kan veiligstellen.

Oranje Leeuwinnen hebben wonder nodig op EK vrouwenvoetbal: het programma, de stand en tv-gids Het EK vrouwenvoetbal is het laatste kunstje van bondscoach Andries Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. Hij staat met de Nederlandse speelsters voor een loodzware uitdaging, na een ruime zege op Wales (3-0) en een afstraffing tegen Engeland (4-0). Er is een klein wonder nodig om door te stoten naar de volgende ronde. Hier lees je alles over het EK voor vrouwen in Zwitserland.

Moeilijke situatie achter de rug

Wiegman lag de afgelopen dagen behoorlijk onder vuur in Britse media door haar eerste EK-verlies ooit. Hoewel ze erkende dat ze Engelse tabbloids niet leest, gaf ze wel aan dat ze het moeilijk vond om zo'n nederlaag naast zich neer te leggen. "Ik vond het ook moeilijk, natuurlijk. Ik had er zin in, maar op hetzelfde moment voelde ik ook een beetje spanning. We móéten de andere wedstrijden wél winnen. Maar dat gevoel is heel normaal, denk ik. Je wilt echt in het toernooi blijven, dus je wilt echt winnen. Dat hebben we heel goed gedaan", besluit Wiegman.