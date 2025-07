De Oranje Leeuwinnen zijn afgegaan tegen Engeland. Op het EK werd er met 4-0 verloren, wat de grootste nederlaag in de geschiedenis van het Nederlands elftal betekent. Zowel de mannen als vrouwen verloren nooit op een eindtoernooi met zulke cijfers. Toch blijft Andries Jonker overtuigd van zijn team. "Er is een brandende ambitie, we willen hier blijven", stelt Jonker desgevraagd aan Sportnieuws.nl op de persconferentie.

Na het laatste fluitsignaal werden de Leeuwinnen de nieuwe negatieve recordhouder. Voor Jonker voelt dat niet als een extra zware klap. "Dat wist ik helemaal niet en interesseert me ook niet. Het feit is dat we tegen een dikke nederlaag aanlopen, die zagen we niet aankomen. Wij dachten dat we mee konden voetballen met Engeland en wilden winnen. Dat het de grootste nederlaag is, maakt me niet uit. Al ben ik wel het meest teleurgesteld in het resultaat", concludeert Jonker.

'Brandende ambitie'

Direct na de afgang tegen Engeland maakte Jonker allesbehalve een verslagen indruk. Bij vlagen was er zelfs een kleine glimlach te zien. Hij blijft stoïcijns en is vol overtuiging. "We hebben met deze groep weleens vaker verloren. Dan moet je je herpakken en ben je aangewezen op hard werken en op de veerkracht van de speelsters. Nou, dat hebben ze al een aantal keren aangetoond dat die er wel is", licht Jonker zijn optimisme toe.

"Er is een brandende ambitie, we willen hier blijven. We willen niet naar huis en blijven, dan moet je tegen Frankrijk zeer succesvol zijn. Dat vraagt veel, maar als we er niet in geloven... Dan bel ik even dat we al naar huis gaan en dan zoeken ze het verder ook maar uit. Maar ik ga niet bellen. We gaan ons herpakken en we gaan er een geweldige wedstrijd van maken", aldus Jonker.

Wereldtop of niet?

De vertrekkende bondscoach gelooft nog steeds dat Nederland het in zich heeft om tot de absolute wereldtop te behoren. "In mijn ogen is Spanje de wereldtop, dat is de allerbeste. Daarna kun je wel tien landen opnoemen, daar horen wij bij. Maar vandaag niet, hoor", stelt Jonker. Hij erkent dat het team tot nu toe te weinig resultaten heeft geboekt tegen deze landen. "Als je deel wil uitmaken van de subtop, dan is regelmatig aardig meevoetballen niet genoeg. Je moet dan op een gegeven moment dat resultaat pakken. Daar moeten we meer in doen."

Jonker kwam de afgelopen maanden, toen de Oranje Leeuwinnen in een behoorlijke crisis terechtkwamen, regelmatig terug op de 'uitstekende wedstrijd' tegen de Verenigde Staten. Na de pijnlijk 4-0 tegen Engeland kwam dat voorbeeld wéér. "Op sommige momenten zijn we de nummer twee van de wereld, zoals tegen Amerika-thuis. Maar op andere momenten, zoals tegen Duitsland en Engeland, staan we op plek twaalf. Dan is het gewoon te weinig."

'Wij geloven in volle bak vooruit'

De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen paste zijn systeem tegen Engeland aan van 4-3-3 naar een meer verdedigende opstelling met 3-5-2. Toch is hij niet van plan verder achteruit te gaan. "Onder mijn leiding hebben we altijd volle bak vooruit gespeeld, omdat wij daarin geloven. In mijn ogen hebben we in de eerste helft noodgedwongen veel meer verdedigd dan ons lief is. En ik denk niet dat dat onze grootste kwaliteit is", analyseert Jonker.

Kleine kans op kwartfinale

Nederland maakt nog altijd kans op een plek in de kwartfinale. Daarvoor lijken ze echter wel te moeten stunten tegen Frankrijk, mits de opponent van zondag 'gewoon' wint van Wales. Hoe gaat Jonker zijn team weer op de been krijgen? "Het gebeurt in voetbal dat je verliest. Dan is het over het algemeen zaak om die dingen te benoemen die voor de volgende wedstrijd relevant zijn. En vooral de boel weer op te peppen en duidelijk te maken dat je jouw ploeg wel degelijk kwaliteit heeft. We hebben niet laten zien wat we kunnen."

Waar haalt Jonker het vertrouwen vandaan dat Nederland met meer dan 3-0 van Frankrijk kan winnen? "Als je me de vraag had gesteld: 'zullen we wedden dat je met 4-0 van Engeland gaat verliezen?' Dan had ik wel gewed met je, hoor. Dat had ik wel gedurfd, want deze ruime nederlaag verbaasd me wel. Alleen, zoals wij nu tegen een enorme zeperd aanlopen, dat kan Frankrijk ook gebeuren", besluit hij.