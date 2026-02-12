Alfons Groenendijk deelt in gesprek met Robert Maaskant een heerlijke anekdote over het uitgaansleven in Amsterdam in de voetbalwereld. In zijn tijd gingen spelers nog vaak de hort op, wat zorgde voor bijzondere ontmoetingen. Zo weigerde hij ooit een biertje van een topscheidsrechter om een wel heel bijzondere reden. "Je kon nog weleens een dolletje maken."

In een eerdere aflevering van de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine vertelde voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende een anekdote uit zijn actieve carrière. Hij vertelde dat hij een keer woorden had met oud-PSV'er Søren Lerby. Hij kreeg een doodschop maar Van der Ende liet doorspelen, omdat hij vond dat hij het wel verdiend had.

Ontmoeting met Mario van der Ende

Groenendijk luisterde toevallig die aflevering en vertelt in gesprek met Maaskant dat hij die speler was die de doodschop uitdeelde. De reden dat hij geen kaart kreeg, zat volgens hem iets anders in elkaar dan Van der Ende vertelde. Hij deelt een hilarische anekdote die plaatsvond in de Bastille, een bekend café in het Amsterdamse uitgaansleven.

De anekdote laat zien hoe de voetbalwereld is veranderd de laatste jaren, want in die tijd was het volkomen normaal dat spelers de nacht in gingen wanneer de wedstrijd gespeeld was. "Ik kende Mario natuurlijk al heel lang en de scheidsrechters van vroeger hadden toch wat meer persoonlijkheid", begint Groenendijk zijn anekdote. "Daar kon je nog wel een dolletje mee maken. In die tijd was het zo dat je elkaar nog weleens tegenkwam in het uitgaansleven van Amsterdam, de scheidsrechters dus ook."

Biertje drinken in Amsterdam

De ontmoeting die Groenendijk benoemt in het verhaal is er een die zich weken voordat hij Lerby schopte afspeelde. "Ik kwam Mario tegen en hij had mij een paar weken ervoor een hele lullige gele kaart gegeven. Hij vroeg of ik een biertje wilde maar dat weigerde ik. Ik hoef van jou geen bier. Als je zulke lullige kaarten geeft, dan drink je die maar lekker zelf op, zei ik. Beetje kinderachtig natuurlijk."

Een paar weken erna speelde Groenendijk tegen PSV en kwam hij in duel met Lerby. "Tot mijn verbazing kreeg ik geen geel toen ik hem neerhaalde. Ik raakte hem best hard met bal en al." Maar in het voorbij lopen snapte hij al gauw waarom hij geen kaart kreeg. "Van der Ende liep langs me en zei: Nu drink je de volgende keer tenminste wel weer een biertje van me, met een knipoog. Dat was in die tijd nog mogelijk. Je kon nog wel een dolletje met de scheids maken."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant trainer Alfons Groenendijk. De oud-speler van onder meer ADO, Roda JC, Sparta en Ajax deelt tal van anekdotes over zijn tijd als speler. Hij vertelt verhalen over de biertjes die hij dronk met oud-scheidsrechter Mario van der Ende op het Leidseplein in Amsterdam, spelen met Danny Blind en Frank de Boer en over zijn fijne tijd bij Sparta.

Ook vertelt hij over het trainerschap, hoe hij moeite heeft met de nieuwe, datagedreven stijl van trainen. Maar ook over zijn periodes in het buitenland; hij was assistent van Nuri Sahin in Turkije, was heel even actief in de Verenigde Arabische Emiraten en staat te trappelen om weer aan het werk te gaan als hoofdtrainer. Beluister de aflevering op Spotify of YouTube.