Oud-Ajacied droomt nog steeds van mooi afscheid na noodgedwongen pensioen: 'Hoop dat de bal in mijn buurt komt'

Zaterdag zal oud-Ajacied Toby Alderweireld zijn allerlaatste thuiswedstrijd spelen. Na een ernstige diagnose neemt hij noodgedwongen afscheid van het voetbal. Hij hoopt nog op het veld te staan voor Royal Antwerp.

De 36-jarige Belg raakte vlak voor de play-offs van de Pro League zwaar geblesseerd. Er werd gevreesd dat dat direct het einde van zijn carrière betekende. Maar Alderweireld zette alles op alles om nog een laatste thuiswedstrijd te kunnen spelen.

Oud-Ajacied hoopvol over laatste wens: 'Ik kom op het veld, desnoods in een rolstoel' Voor Toby Alderweireld (36) wordt het een race tegen de klok om zijn laatste wedstrijd als profvoetballer te spelen. De oud-Ajacied kondigde in november het einde van zijn carrière aan, maar de verdediger raakte net voor de play-offs in België zwaar geblesseerd.

Al komt hij strompelend het veld op, hij moet en zal erbij zijn zaterdag. Eerder liet hij al weten dat hij er 'desnoods in een rolstoel bij is'. Nu heeft hij iets meer hoop op een waardig optreden in de wedstrijd tegen Union Sint-Gillis.

"Ik hoop ook minuten te kunnen spelen en het zal ongeveer wel van dien aard zijn, of beter", zegt Alderweireld in het Belgische tv-programma Bar Goens. Of hij een sprintje gaat trekken? "Ik hoop dat ze de bal in mijn buurt geven", zegt de verdediger lachend.

Bovenbeenspier 'volledig weg'

Aanvankelijk dacht hij nog dat de blessure die hij opliep tegen Standard wel mee zou vallen. "Dat voelde eigenlijk alsof ik een soort van knietje had gehad in mijn bovenbeen", vertelt Alderweireld. "Maar uiteindelijk zagen ze op de beelden heel snel dat er geen contact was."

"Toen ben ik naar binnen gegaan en zagen ze meteen al een soort van put in mijn bovenbeen", vervolgt hij. "Daaruit bleek dat mijn bovenbeenspier gescheurd was, die was volledig weg."

Zijn laatste thuiswedstrijd zal beladen zijn, zo blikte Alderweireld al eerder vooruit. "Of ik dan ga huilen? Dat weet ik niet. Maar m’n kinderen brengen emoties los. Als ik hen zie kunnen er tranen vloeien."

Voetbalcarrière

Alderweireld kwam in 2004 in de jeugd van Ajax terecht. In Amsterdam debuteerde hij vier jaar later in het profvoetbal en werd hij drie keer kampioen. In 2013 begon zijn reis door Europa met twee seizoenen Atlético Madrid, een jaar op huurbasis bij Southampton, en zeven jaar Tottenham Hotspur.

Met die club verloor Alderweireld in 2019 de finale van de Champions League van het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. Na zijn vertrek uit Londen speelde Alderweireld één jaar in Qatar waarna hij terugkeerde in zijn geboortestad. Onder leiding van de Nederlandse trainer Mark van Bommel won hij in zijn eerste seizoen bij Antwerp de Belgische dubbel (titel en beker) en Gouden Schoen.