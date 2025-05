Sparta-trainer Maurice Steijn spreekt voorkeur uit tussen PSV en Ajax in titelstrijd: 'Daar willen wij voor gaan'

Maurice Steijn heeft zich uitgesproken over de spannende titelstrijd tussen PSV en Ajax die zondag wordt beslecht. De trainer van Sparta speelt met zijn team een belangrijke rol in de ontknoping van de competitie, omdat de Rotterdammers zondag tegen koploper PSV spelen.

De wedstrijd op Het Kasteel is van groot belang voor Ajax en PSV. De Eindhovenaren hebben slechts een overwinning nodig om de landstitel veilig te stellen, terwijl Ajax alleen nog kans maakt als Sparta minimaal een punt pakt tegen de koploper. Dan moeten we Amsterdammers wel nog in eigen huis afreken met FC Twente. Hierdoor is Sparta ongewild een sleutelspeler geworden in de strijd om het kampioenschap.

Rol in titelstrijd, maar Sparta richt zich op eigen doel

Toch houdt Steijn de focus vooral op zijn eigen ploeg en hun doelstelling: het bereiken van Europees voetbal. De voormalig trainer van Ajax benadrukt dat hij geen voorkeur heeft voor wie zondag de landstitel pakt. "Dat maakt mij niet uit. Het enige waar ik belang bij heb is dat ik met Sparta de play-offs haal. Daar willen wij voor gaan, daar zijn we sportmensen voor", aldus Steijn, die duidelijk maakt dat zijn focus niet bij de titelstrijd ligt.

Dwarsverbanden

Een aantal spelers zal wellicht wel een voorkeur hebben. Kristian Hlynsson speelt als huurling van Ajax voor Sparta en Carel Eiting doorliep de volledige jeugdopleiding van de Amsterdammers. Patrick van Aanholt en Mo Nassoh kwamen in het verleden uit voor PSV. Pelle Clement is de schoonzoon van de technisch directeur Earnest Stewart. Daarnaast is Nourdin Boukhari, assistent-trainer bij Sparta, de stiefvader van PSV-aanvaller Noa Lang.

"Die banden zijn er, maar het belangrijkste is voor ons dat we de play-offs halen", zegt Steijn, wiens zoon Sem Steijn met FC Twente tegen Ajax speelt. "Sem zal het maximale willen voor zijn ploeg om de competitie goed af te sluiten richting de play-offs."

Sparta vol vertrouwen richting cruciale confrontatie met PSV

Met vertrouwen kijkt Steijn vooruit naar het duel, waarin zijn team nog eens wil laten zien hoe Sparta de laatste maanden flink is verbeterd. "Sinds de winterstop zijn we steeds beter gaan spelen. PSV zal rekening houden met een pittige wedstrijd."

De wedstrijd tussen Sparta en PSV begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

