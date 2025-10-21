Oud-voetballer Cendrim Kameraj deelde ooit de kleedkamer met niemand minder dan Cristiano Ronaldo. Maar na een zware periode nam hij afscheid van de sport. Nu kijkt hij terug op dat besluit. "Spijt verandert het verleden niet."

Cendrim Kameraj, een naam die misschien niet direct een belletje doet rinkelen, werd zelfs gezien als een van de grootste talenten van Zwitserland, zijn geboorteland. Toch dwongen zware blessures aan het begin van zijn carrière hem om het voetbalveld vaarwel te zeggen.

Op 26-jarige leeftijd werkt Kameraj nu op kantoor bij een bouwbedrijf. Op sociale media deelde de voormalig voetballer twee foto's naast elkaar. Op de ene staat hij met Cristiano Ronaldo tijdens een training, op de andere draagt hij een bouwhelm op een bouwplaats: "Het leven verandert soms."

Zware blessures

Het leven van Cendrim Kameraj veranderde compleet in zeven jaar tijd. Voetbal was zijn leven, maar drie zware knieblessures dwongen hem tot een andere weg. "Misschien had ik geduldiger moeten zijn of beter naar mijn lichaam moeten luisteren. Maar ik neem mezelf niets kwalijk, ik deed wat ik op dat moment juist achtte. Spijt verandert het verleden niet."

Hij tekende in 2018 zijn eerste profcontract bij Juventus. "Toen ik het aanbod kreeg, was het als een droom. Eerst geloofde ik het niet eens. Ik voelde me trots, enthousiast en een beetje nerveus, want ik wist dat het een grote stap was", herinnerde de voormalig voetballer zich, die de kans kreeg om in de jeugdopleiding van Juventus te spelen en met Cristiano Ronaldo te trainen.

"Het was surrealistisch, iets heel bijzonders. Zijn energie zorgt ervoor dat je meer moet geven. Wat me het meest imponeerde, was zijn mentaliteit. Hij stopte nooit en eiste altijd meer van zichzelf. Hij zei me eens: 'Talent betekent niets zonder consistentie en hard werken.' Die zin is me altijd bijgebleven. Zien hoe hij zich voorbereidde, liet me zien wat het echt betekent om een professional te zijn," merkte hij op, terwijl hij bekende dat het moeilijk was om de beslissing te nemen Juventus te verlaten.

Nieuwe start

"Ik had wat blessures en voelde dat ik een nieuwe start nodig had, een plek waar ik meer kon spelen. Juventus heeft me veel gegeven, maar soms moet je een stap terug doen om vooruit te komen", zei hij.

Op 25-jarige leeftijd moest hij een van de belangrijkste beslissingen van zijn leven nemen en koos hij ervoor om het voetbal vaarwel te zeggen.

'Ik blijf dromen'

"Na verloop van tijd vond ik rust, ik begreep dat het leven niet eindigt als je sportcarrière voorbij is. Zonder blessures had ik de top kunnen bereiken. Ik was op de goede weg en voelde dat ik seizoen na seizoen beter werd. Ik houd echter niet van leven met 'als-en'. Ik heb alles gegeven wat ik had en dat is wat telt," besloot hij.

Kameraj onthulde dat hij graag in een andere rol zou willen terugkeren naar het voetbal, bijvoorbeeld als jeugdtrainer: "Ik blijf dromen, misschien keer ik ooit terug naar het voetbal. Maar zelfs buiten het voetbal wil ik gewoon een goed leven opbouwen en gelukkig zijn."