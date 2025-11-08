FC Porto-trainer Francesco Farioli heeft flink wat kritiek over zich heen gekregen na het gelijkspel tegen FC Utrecht in de Europa League. Na een rode kaart van de Nederlandse ploeg waren de Portugezen in de meerderheid. Toch gingen zij niet met drie punten naar huis.

Dat komt volgens kritische media door de keuze van Farioli om spits Diniz Gül te wisselen in minuut 74. De trainer heeft uitgelegd waarom hij niet met twee spitsen tegelijk speelde nadat FC Porto na ruim een uur speeltijd met een man meer was.

"Deniz was behoorlijk moe toen hij eruit ging, de wedstrijd was erg veeleisend. Het was zowel fysiek als tactisch", legt Farioli uit. Gabri Veiga kreeg daarom de voorkeur. "Hij was in verschillende fases van de wedstrijd de beste speler op het veld. Ik voelde dat we hem tot het einde nodig hadden om vaker in het strafschopgebied te verschijnen."

De trainer van FC Porto kreeg ook vragen over het feit dat de Draken de laatste twee wedstrijden met de nodige moeite wonnen. "We moeten ermee omgaan, de verwachtingen zijn hoog door hoe we begonnen zijn, het gevoel dat 2-0 of 3-0 winnen normaal is...", zei de coach. "Maar zo is het niet. In de competitie, in Europa, in de beker, zijn de wedstrijden erg ingewikkeld. Sommige doorbreken we vroeg, maar in andere moeten we tot het einde vechten en strijden."

Verenigd blijven

Hij hekelde vervolgens de kritiek op zijn ploeg. "Ik heb dit al vaker gezegd, ik denk dat er een verhaal is gecreëerd dat niet gezond is, maar het is normaal", aldus Farioli. "Onze rivalen en de media willen FC Porto naar beneden halen. Maar we willen een verenigd team zien. We zullen de moeilijkheden als een familie tegemoet treden, de Porto-familie. Dit is het moment om verenigd te zijn, waarin we onze fans nodig hebben, om te blijven vechten zoals we vanaf het begin van het seizoen hebben gedaan", aldus de voormalig trainer van Ajax.