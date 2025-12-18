Steeds vaker komt er kritiek te staan op de 'perfomance coaches' en datagedreven stafleden die de spelers in bescherming moeten nemen. Oud-trainers en -profs vinden dat het veel te ver gaat en dat er 'softe' voetballers worden gekweekt. Ook oud-international John van Loen irriteert zich mateloos, laat hij merken in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine.

John van Loen was assistent bij FC Utrecht onder Willem van Hanegem na een imposante spelerscarrière die hem bij Oranje, Ajax, Feyenoord en tot in Japan bracht. Toch merkte hij na zijn ontslag uit de Domstad dat hij niet makkelijk aan de bak kwam, zowel als hoofdtrainer als assistent niet.

'Je moet alles van computers weten'

Volgens hem heeft dat er ook mee te maken dat clubs nu voor een ander soort type trainer kiezen. En dat komt het voetbal niet altijd ten goede. "Ze zoeken nu tegenwoordig jonge trainers hebben, die echt op cursus hebben gezeten en alles van computers weten. Over data en dat soort dingen", begint Van Loen in gesprek met Robert Maaskant.

Van Loen is daar naar eigen zeggen ook wel bekend mee, maar 'gebruikt het niet zo veel', bekent hij. "Ik ben nog een beetje van de oude stempel." Hij haalt de aflevering van Vandaag Inside aan waar handbalsters Estavana Polman en Lois Abbingh aanwezig waren. Zij vertelden over data in handbal en dat ze zich daar niks van aantrokken. "Ook zal zitten zij in het rood na 70 minuten, dan moet je naar 80 en van 80 naar 90. Daarna misschien nog wel meer", legt hij uit. Een gezonde manier, vindt Van Loen.

'Die ging tekeer'

Hij herkent dat beeld ook. Van Loen was werkzaam bij Dynamo Tiblisi en deelt een anekdote. "De data-analist vroeg hoe ik wilde trainen. Ik vertelde hem 90 minuten te trainen plus 10 minuten erbij. Ik had daar een Brit als performance coach, die ging tekeer zeg. Heerlijk, constant trainen is belangrijk."

Mening Gertjan Verbeek

In gesprek met Sportnieuws.nl deelde Gertjan Verbeek ook al zijn zorgen over deze ontwikkeling in de voetballerij. Hij analyseerde de situatie van Feyenoord en de vele blessures. Volgens hem heeft dat er ook mee te maken dat spelers niet meer gewend zijn in het rood te gaan. "De data-jongens zetten getalletjes om in trainingsvormen. Ik ben opgeleid om conditietraining en voetbaltraining te combineren. De huidige generatie laat het over aan de specialisten. Ik zie daarin een tendens die niet goed voor het voetbal is", zei hij daarover.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant John van Loen. De oud-speler van onder meer FC Utrecht, Ajax, Feyenoord en Apoel Nicosia spreekt honderduit over zijn voetbalherinneringen. Hij ging als speler problemen niet uit de weg en maakte zat bizarre verhalen mee. Zo werd hij eens met een mes opgewacht na een wedstrijd in Den Haag en ontving hij een kogelbrief bij Ajax.

Ook deelt hij verhalen uit Azië waar hij in Japan en China werkzaam was. Hij deelt anekdotes over uitgaan met Ajax-spelers, Louis van Gaal voor de gek houden en spreekt over zijn geweldige tijd bij het Nederlands elftal. Beluister de aflevering vanaf woensdag 7.00 uur.