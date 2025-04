Bekerheld van Go Ahead Eagles treedt in voetsporen van succesvriendin: 'Eindelijk een prijs voor mij'

Met cruciale reddingen in de wedstrijd én twee gestopte penalty's in de strafschoppenserie kroonde Jari De Busser zich maandagavond tot held van Go Ahead Eagles. De Belgische doelman speelde een hoofdrol in de gewonnen bekerfinale tegen AZ en mocht eindelijk zijn eigen eerste trofee bijschrijven in de prijzenkast die tot nu toe alleen was gevuld met bekers van zijn vriendin Manon Stragier.

"Dit is een jongensdroom die uitkomt", zei De Busser na afloop. "Manon heeft zoveel gewonnen... Dat is super mooi. En het is immens fijn dat er nu eindelijk óók een prijs van mij bijkomt in de prijzenkast", klinkt de dolgelukkige Belg. Stragier is namelijk geen onbekende in de sportwereld: de volleybalster won zes bekers, zes landstitels en drie supercups met het Belgische Asterix Beveren én het nationale team.

Bekerheld verrichte cruciale reddingen met wazig zicht

De Busser, die afgelopen zomer overkwam van Lommel SK en het seizoen begon als reservekeeper, blonk uit met knappe reddingen in de reguliere speeltijd, waaronder een cruciale bij een één-op-één met Mexx Meerdink. In de penaltyserie werd hij dé man van de avond door de pogingen van Zico Buurmeester en Mayckel Lahdo te keren. "We zeiden tegen elkaar: laten we gokken op penalty’s. En toen zei Mats Deijl: Dan pak jij er twee en ben jij het mannetje. Dat is aardig uitgekomen."

Opvallend genoeg speelde De Busser de verlenging en penaltyreeks met beperkt zicht, nadat hij tijdens de wedstrijd een bal op zijn oog kreeg. "Ik zag rechts wazig, dus ik ben van lens gewisseld", vertelde hij na afloop. "Het hielp niet perfect, maar naarmate de tijd vorderde, ging het beter." Het leverde een komisch moment op in de kleedkamer. "Jari zei dat hij wazig zag", vertelde Deijl. "Ik zei: Niet zo zeuren. Het maakt geen reet uit, die ballen komen toch recht op je af. Daar konden de meesten om lachen."

Vriendin sprakeloos na heldendaad van haar vriend

De Busser lachte zelf ook volop tijdens de spontane ontmoeting tussen de winnaars in badjassen getooide spelers van Go Ahead en hun families bij het Maasgebouw. Daar werd zijn vriendin Stragier door RTV Oost gevraagd naar haar gevoel bij het succes van haar vriend. "Het was niet normaal spannend. Ik ben een paar keer doodgegaan, maar nu zijn we heel blij. Hij is de held voor Deventer en omstreken."

Tekst gaat verder onder afbeelding

Jari De Busser links in beeld met zijn vriendin Manon Stragier. ©Sportnieuws.nl.

Historische prestatie van Go Ahead Eagles

De bekerwinst is niet alleen een persoonlijk hoogtepunt voor De Busser, maar ook historisch voor de club. Go Ahead Eagles pakte voor het eerst in de clubgeschiedenis de KNVB Beker en mag zich opmaken voor deelname aan de groepsfase van de Europa League. Voor de Belgische keeper is het de ultieme beloning na jaren van hard werken, geduld én het doorzetten na een bescheiden start als tweede keus. "Ik denk niet dat de trainer spijt heeft van zijn keuze. Sowieso na vandaag niet."