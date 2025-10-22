Het was dit weekend flink schrikken in de Liga Universitaria in Uruguay. Diego Forlan (46) raakte namelijk ernstig geblesseerd en moest met spoed naar het ziekenhuis. Daar werd de WK-held van 2010 behandeld aan gevaarlijk letsel.

Forlan beëindigde in augustus 2019 op 40-jarige leeftijd zijn carrière als profvoetballer. Hij heeft zijn voetbalschoenen echter nooit helemaal aan de wilgen gehangen, want hij speelt nog steeds op amateurnivea.

Dit weekend ging het helemaal mis. Na een harde botsing van de oud-spits met zijn tegenstander, viel hij kermend van de pijn op de grond. Hij werd direct overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek hoe ernstig het letsel was dat hij opliep.

Ernstig letsel

Forlan had drie gebroken ribben en een gedeeltelijk geklapte long, wat erg gevaarlijk is. Volgens de website Referi moest hij dan ook meteen behandeld worden. Het vocht werd uit zijn longen verwijderd en inmiddels is de conditie van de oud-voetballer weer stabiel.

Forlan bevestigde aan bronnen dat het om een ongelukkige botsing ging met zijn tegenstander, zonder kwade bedoelingen.

Sportcarrière

Forlan is een icoon in Uruguay. Hij speelde 112 interlands voor de nationale ploeg, waarin hij 36 keer scoorde. De belangrijkste goals maakte hij op het WK van 2010, waar Forlan met vijf doelpunten gekroond werd tot mede-topscorer met Wesley Sneijder, David Villa en Thomas Müller. Een jaar later won hij met Uruguay de Copa América.

In clubverband speelde hij veruit de meeste wedstrijde voor Atlético Madrid, die hij tussen 2007 en 2011 diende. In 198 wedstrijden scoorde hij 96 keer. Het leverde de spits een keer de topscorerstitel op én de Gouden Schoen. Met Atléti won Forlan de Europa League en UEFA Supercup.

Eind 2024 probeerde hij het ook in een andere sport: tennis. Forlan maakte zijn officiële debuut op een professioneel toernooi in eigen land.