Oud-topvoetballer flirt openlijk met Marco van Basten: 'Misschien als ik het nu zou vragen...'

Marco van Basten is uiteraard bekend als voormalig topvoetballer en was ook actief als coach, maar doet de laatste jaren van zich spreken als analist. De 60-jarige oud-spits is niet bang voor de schijnwerpers, maar tot verdriet van een Nederlandse collega laat hij zich niet overal voor lenen.

Dat blijkt als Regi Blinker te gast is in de podcast Dutch Dragons. Blinker was eind jaren tachtig en in de jaren negentig een uitstekende voetballer die vooral met Feyenoord de nodige prijzen pakte. Hij speelde ook drie interlands. Inmiddels is hij succesvol in een andere vakgebied.

In 2006 richtte hij bijvoorbeeld het magazine Life After Football op. Het tijdschrift werd omarmd in de voetballerij, ook door veel (voormalig) topspelers. Blinker soms trots op wie hij allemaal wist te strikken. "Dan denk ik aan Dani Alves van FC Barcelona", zo begint hij. "Dan denk ik aan Gullit, Bergkamp, Koeman... Sowieso iedere Nederlander die je kan bedenken, behalve Van Basten."

San Marco blijkt al jarenlang niet zo happig op het magazine waar Blinker een belangrijke rol in heeft. "Hij is best wel lastig, als het gaat om lifestyle. Ik heb hem al een paar keer gevraagd."

Openlijke flirt richting Marco van Basten

Dat bleek tevergeefs, want de Europees kampioen weigerde keer op keer. Toch ziet Blinker kansen, want de zestiger is veelvuldig op televisie te zien als analist bij Ziggo Sport. De oud-aanvaller van onder meer Feyenoord, Sheffield Wendnesday en Celtic hoopt dat de voormalig topspits toch een keer in het blad wil. "Misschien als ik het nu zou vragen dat het anders is." Een andere tafelgast op merkt op dat Van Basten na het luisteren van de podcast er misschien wel te voor te porren is. Blinker: "Dat zou mooi zijn."

Tienduizenden euro's kwijtgeraakt

In de podcast deelde Blinker nog wat opvallende anekdotes. Zijn tijdschrift Life After Football bleek dus een succes, maar dat kan niet worden gezegd van iedere investeerder. Een plan om geld te steken in een nieuw bedrijf dat voetballers zou moeten helpen bleek een luchtkasteel. "Ik kon er 125.000 gulden (nu 56.000 euro) in investeren en daar zou ik heel veel rendement voor terugkrijgen."

'Iets te gezellig'

Dat bleek in de praktijk wel anders. Volgens Blinker was het 'onderling iets te gezellig' en verdampte het geld simpelweg. "Gewoon weinig kennis, ik was er zelf ook bij."