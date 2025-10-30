Arne Slot zit diep in de penarie bij Liverpool. De regerend landskampioen is hopelijk uit vorm en vloog woensdagavond pijnlijk uit de Carabao Cup tegen Crystal Palace. Na afloop moest hij zijn keuze verdedigen om met een b-elftal aan te treden én kreeg hij de vraag of er komend weekend in de Premier League niet nóg meer druk op staat.

De Nederlandse trainer reageerde op de tweede opeenvolgende nederlaag van Liverpool, nadat de club met 3-0 onderuit ging op het eigen Anfield. Vorig seizoen haalde Liverpool nog de finale van de tweede Engelse beker, die werd verloren aan Newcastle United. Van Crystal Palace werd dit seizoen alleen al drie keer verloren. De strijd om Community Shield, de Premier League-wedstrijd en nu dus het bekerduel.

Slot ligt onder vuur. “Jullie geloven me misschien niet, maar er zijn maar heel weinig redenen waarom we zes van onze zeven wedstrijden hebben verloren", zei hij na afloop.

'Die praktijk volgen we'

"De afgelopen weken moesten we om de dag of om de twee dagen spelen, waarbij we wedstrijden in Engeland en Europa combineerden. Bovendien geeft Liverpool traditioneel speeltijd aan jeugdspelers in de League Cup en die praktijk volgen we. Onze selectie is waarschijnlijk niet zo breed als veel mensen denken. "We hebben vanavond een wedstrijd, slechts twee dagen rust, dan weer een wedstrijd, weer maar twee dagen rust, en dan een paar dagen meer voor het duel met Manchester City."

'Iedereen mag zijn mening hebben'

De kritiek in Engeland is vooral gericht op de keuzes van Slot om met b-spelers op te treden. "Iedereen mag er zijn mening over hebben, maar met de selectie die we hebben, met 15 of 16 fitte spelers uit de A-selectie, is dit de keuze die ik heb gemaakt." Over de druk die alleen maar toeneemt bij de regerend landskampioen is Slot ook luid en duidelijk.

'Liverpool-onwaardig'

"Het is Liverpool-onwaardig om vijf van de zes wedstrijden te verliezen, en het is Liverpool-onwaardig om er zes van de zeven te verliezen. Dus de druk neemt misschien iets toe, maar niet heel veel, want de druk voor de komende week was al hoog. Daarin treffen we opnieuw drie zeer lastige tegenstanders", zei de Nederlander met de blik op Aston Villa (thuis), Real Madrid (thuis) en Manchester City (uit) vóór 10 november.