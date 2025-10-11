Het leven van een professioneel sporter gaat niet altijd over rozen. Voetbalster Jude Bellingham heeft in een uitgebreid interview een uniek inkijkje gegeven hoe hij omgaat met kritiek en druk van buitenaf, en wat dit met hem doet. "Er zijn momenten geweest dat ik me heel kwetsbaar voelde, maar dan probeer je toch het macho-imago in stand te houden."

Bellingham brak al op zijn zestiende door in het voetbal. Toen speelde hij nog voor Birmingham City. Inmiddels is de 22-jarige Engelsman een vaste waarde op het middenveld bij Real Madrid. "Als jonge speler bij Birmingham zocht ik op Twitter mijn naam en las ik alle berichten", vertelt Bellingham aan Laureus. "Al snel realiseerde ik me dat het geen nut had. Ik las ook de negatieve reacties en dacht: waarom doe ik dat mezelf aan?"

"Steeds meer mensen staan in contact met je via de sociale media. Je kan een uniek inkijkje geven in je leven en dat zorgt ervoor dat mensen zich beter in je kunnen herkennen. Maar er zijn ook genoeg negatieve kanten en die probeer ik te vermijden."

Taboe

Bellingham vindt dat hij en andere topsporters een voorbeeld moeten zijn voor de rest van de samenleving. "Dat taboe op mentale gezondheid is er nog steeds. Er zijn momenten geweest dat ik me heel kwetsbaar voelde, maar dan probeer je toch het macho-imago in stand te houden. Dat doe ik, dat doet iedereen. Maar je voelt je veel beter als je over je gevoelens kan praten."

"Als we kwetsbaarheid tonen, dan opent dat het gesprek voor iedereen op deze wereld die worstelt met donkere gevoelens. Dat is een plicht voor mensen als ik. Wij moéten een rolmodel zijn."

Niet bij Engeland

Bellingham is momenteel niet met Engeland op pad tijdens de interlandperiode. Kort nadat hij uitgeroepen werd tot de beste Engelse speler van het seizoen 2024/25, besloot bondscoach Thomas Tuchel hem niet op te nemen in zijn selectie voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Wales en het WK-kwalificatieduel tegen Letland.

Dat heeft alles te maken met de speeltijd van Bellingham bij Real Madrid. Vanwege een schouderblessure en een operatie afgelopen zomer heeft de Engelse middenvelder wat minder speeltijd in de benen. De Duitse bondscoach in Engelse dienst besloot daarom om hem thuis te laten.