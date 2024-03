Pas 24-jarige Matthijs de Ligt hoort al niet meer bij de jonkies van Oranje: 'Hoef bij de rondo niet meer in het midden'

Matthijs de Ligt speelde al voor Ajax, Juventus en nu Bayern München. Daarnaast speelde hij 43 interlands voor het Nederlands elftal. De verdediger is pas 24 jaar, maar behoort door zijn ervaring al tot niet meer bij de jonge spelers van Oranje. "Ik ben qua persoonlijkheid ook veranderd."

In Zeist maakt Oranje zich op voor de twee oefenduels tegen Schotland en Duitsland deze interlandperiode. De Ligt is, mits fit, een vaste waarde in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Desondanks is hij geen basisklant bij Oranje. Dat komt door de moordende concurrentie die er achterin is bij het Nederlands elftal.

Daar waar het nog niet heel lang geleden was dat Nederland verlegen zat om goede verdedigers, zijn deze er nu in overvloed. Dat dwingt Koeman tot het maken van keuzes. "Het is een compliment naar Nederland als opleidingsland", vindt De Ligt. "Hoe wij verdedigers opleiden, die vervolgens allemaal in de Europese top gewild zijn."

Deze interlandperiode zijn Virgil van Dijk, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida en Stefan de Vrij de concurrenten van De Ligt, al moest De Vrij afhaken vanwege een blessure. Ook opkomende talenten als Micky van de Ven en Sven Botman dringen aan. "Concurrentie hoort erbij en het is op dat vlak ook gewoon een keiharde wereld", stelt De Ligt tegenover Voetbal International. "Uiteindelijk is het zo dat degene die het best presteert zal spelen."

Pieken en dalen

Voor De Ligt is het tot nu toe een seizoen met ups and downs. Hij was een tijdje geblesseerd, verloor zijn basisplaats bij Bayern München, maar heroverde deze ook weer. "Van de laatste twaalf duels heb ik er tien in de basis gestaan. Ik voel me steeds fitter en beter worden, dat is een heel goed gevoel. Bij een club als Bayern heb je met allemaal internationals zoveel concurrentie lopen. Als je dan terugkomt van een blessure kom je niet zomaar terug in de basis en moet je geduld hebben."

Jonkie

Ook in Oranje moet De Ligt geduld hebben. Niet gek voor iemand van 24, wel voor iemand met de ervaring die hij al heeft als international. "Zeven jaar geleden debuteerde ik voor het Nederlands elftal. Het veelbesproken uitduel met Bulgarije. Sindsdien zat ik er eigenlijk altijd bij als ik fit was."

Dat merkt De Ligt aan zijn positie in de groep. "Voorheen moesten de jongste spelers in het midden staan bij de rondo en jarenlang ging ik daar alvast staan. Dat is nu niet meer nodig. Qua persoonlijkheid ben ik ook veranderd. Door alle bagage en ervaringen in het internationale topvoetbal hoop ik op mijn beurt weer de nieuwe jongere spelers te kunnen helpen."