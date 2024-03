Nederland - Schotland: evenveel schoten, maar vizier scherper bij Oranje

Het Nederlands elftal heeft vrijdag de oefenwedstrijd tegen Schotland gewonnen met 4-0. Beide landen doen in juni mee aan het EK voetbal 2024 in Duitsland.

In de veertigste minuut werkte Reijnders (AC Milan) vanaf de rand van het strafschopgebied de 1-0 binnen. Georginio Wijnaldum bekroonde zijn comeback in Oranje door in de 72e minuut de 2-0 binnen te koppen. De assist kwam van Cody Gakpo. In de slotfase kopte invaller Wout Weghorst raak en direct daarna tekende Donyell Malen zijn zesde Oranje-goal ooit aan. Klik hier voor een uitgebreider verslag.

Schoten op goal

Opvallend is dat de Schotse gasten meer schoten produceerden: dertien om twaalf. Wel waren er bij Nederland meer pogingen ook echt tussen de palen gemikt: zes versus twee. Twee keer kon een Schotse speler vrij ongehinderd binnen koppen, maar vloog de bal over of naast.

Opstellingen Oranje tegen Schotland

Opstelling Oranje: Flekken; Frimpong, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, Wijnaldum, Reijnders; Simons, Memphis, Gakpo