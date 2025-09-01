Erik ten Hag werd maandag al na twee competitieduels ontslagen bij Bayer Leverkusen. Enkele uren na de bekendmaking heeft de trainer via zijn management gereageerd op die dramatische gebeurtenis en daarin spaart hij de Duitse club niet.

Ten Hag trad op 1 juli officieel in dienst en precies twee maanden later viel het doek voor de Nederlandse coach. Dat terwijl hij nog maar bij drie officiële duels, waarvan twee in de Bundesliga, langs de lijn stond. Ten Hag is dan ook verbaasd over het razendsnelle ontslag.

"Het besluit van de directie van Bayer Leverkusen om mij vanochtend op non-actief te zetten, kwam als een complete verrassing. Het is ongekend om na slechts twee competitiewedstrijden afscheid te nemen van een coach", valt er te lezen in een verklaring die door managementbureau SEG is gedeeld.

Gebrek aan wederzijds vertrouwen

"Deze zomer hebben veel belangrijke spelers, die deel uitmaakten van eerdere successen, de selectie verlaten. Het opbouwen van een nieuw, hecht team is een zorgvuldig proces dat zowel tijd als vertrouwen vereist. Een nieuwe coach verdient de ruimte om zijn visie te implementeren, de standaard te zetten, de selectie vorm te geven en zijn stempel te drukken op de speelstijl."

Ten Hag is dan ook diep teleurgesteld dat de club hem geen tijd heeft gegeven om dat te bewerkstelligen: "Ik begon deze baan vol overtuiging en energie, maar helaas was de directie niet bereid mij de tijd en het vertrouwen te geven dat ik nodig had en dat betreur ik zeer. Ik heb het gevoel dat dit nooit een relatie op basis van wederzijds vertrouwen is geweest."

"Gedurende mijn carrière heeft elk seizoen dat ik als coach tot het einde heb volgehouden, succes gebracht. Clubs die hun vertrouwen in mij hebben gesteld, zijn beloond met succes en prijzen. Tot slot wil ik de supporters van Bayer Leverkusen bedanken voor hun warmte en passie, en ik wens de selectie en staf veel succes voor de rest van het seizoen."

Bliksemontslag

Ten Hag maakte vorige maand in het Duitse bekertoernooi zijn debuut en won toen met 4-0 van vierdedivisionist SG Sonnenhof Grossaspach. In de Bundesliga kende hij een valse start met een thuisnederlaag tegen Hoffenheim en een 3-3 gelijkspel op bezoek bij Werder Bremen. Dat laatste resultaat was extra pijnlijk doordat Leverkusen lange tijd tegen tien man speelde en ook nog eens een 3-1 voorsprong uit handen gaf. Die zeperd werd Ten Hag dus al fataal.

Voor Ten Hag kwam er met het ontslag een heel snel einde aan zijn tweede avontuur als hoofdtrainer van een Europese topclub. De coach was eerder ruim twee jaar coach van Manchester United. Met die club won hij in zijn eerste seizoen de League Cup en in het jaar erna de FA Cup, maar na een zwak begin van zijn derde seizoen werd hij aan de kant geschoven. Die beslissing heeft overigens nog maar weinig opgeleverd, want ook opvolger Ruben Amorim heeft het erg zwaar.

