Zondagmiddag nam bondscoach Ronald Koeman plaats in de persruimte van de KNVB voor de persconferentie voorafgaand aan Nederland-Litouwen, de laatste kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2026. De persconferentie startte echter rommelig.

Vaak wordt bij aanvang van een bioscoopfilm of een presentatie gevraagd of de aanwezigen hun mobiele telefoon op stil kunnen zetten. Vaak is dit een vanzelfsprekendheid. Dit was echter niet het geval voor een van de aanwezige journalisten in Zeist.

Onderbreking

Meerdere internationals moesten deze interlandperiode naar huis vanwege blessures. Reden genoeg voor Koeman om hier toelichting over te geven tijdens de persconferentie. Maar tussendoor werd hij onderbroken door een telefoon die afging. "Is dat je wekker", vroeg de bondscoach. "Beetje laat, niet?", grapte hij tijdens de persconferentie die om 14.00 uur begon. Dit zorgde voor het nodige gelach bij de andere journalisten.

Blessuregolf

Het Nederlands elftal heeft momenteel te maken met een blessuregolf. Waar eerder Wout Weghorst, Quilindschy Hartman en Denzel Dumfries afhaakten, kwam op zondag het nieuws naar buiten dat ook Justin Kluivert de groep moest verlaten. Hij liep afgelopen vrijdag een blessure op in de wedstrijd tegen Polen (1-1).

Koeman begreep wel waar deze blessures vandaan komen. "Nou, de jongens hebben de laatste weken best een aardig programma gehad met Champions League etcetera. Dan ontstaan er meer klachten en blessures."

Door de klachten moesten meerdere spelers de groep verlaten, iets wat de staf liever niet zag gebeuren. "We wilden iedereen tot het laatste moment bij de groep houden, maar in het geval van Denzel (Dumfries, Red.) en Justin (Kluivert, Red.), zijn het de clubs die ze terugroepen", zo vulde Koeman aan.

De bondscoach dacht echter niet aan het oproepen van vervangers voor de geblesseerde spelers. "Want de groep die er is, is meer dan prima. En alle posities kunnen we invullen zoals we dat willen. Dus dat is geen probleem", zo besloot Koeman.

WK-ticket bijna in handen

Op maandagavond staat het laatste WK-kwalificatieduel op het programma. Nederland neemt het in eigen huis op tegen Litouwen, en kan zich dan officieel plaatsten voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De ploeg van Koeman heeft aan een gelijkspel genoeg. Ook een Nederlaag is waarschijnlijk voldoende, aangezien Oranje een veel beter doelsaldo heeft dan Polen (+13), de nummer twee van de poule.

