Geëmotioneerde Peter Bosz deelt speciale foto met spelers van PSV

Er heerste een opperbeste stemming in de perszaal in Heerenveen. Joey Veerman was uitzinnig en Peter Bosz was zo trots als een pauw. "Ik heb net de jongens gevraagd een foto met mij en mijn staf te maken. Dat wilde ik graag", zei hij na afloop. "Dit moment, na zo'n wedstrijd. Dat is geweldig."

Een paar weken geleden vroeg Sportnieuws.nl aan Bosz of hij al eens gedroomd had over de kampioensschaal, dat was toen nog niet zo. "Ik word iedere dag met een lach wakker, maar dat ligt niet aan de schaal", zei hij toen met een knipoog. "Dat komt door degene die naast mij ligt". Daarmee ontweek hij de kampioenschaal.

PSV officieus kampioen na galavoorstelling in Heerenveen, definitieve feest moet nog wachten PSV heeft niets aan het toeval overgelaten in Heerenveen. Het moest zelf winnen om de beste kans op het kampioenschap te hebben en dat hebben ze gedaan. PSV liet werkelijk waar niets heel van sc Heerenveen en besloot de wedstrijd al in de eerste helft met vijf goals. Het werd liefst 0-8 in Friesland. De Eindhovenaren zou definitief kampioen zijn bij een misstap van concurrent Feyenoord, maar dat kwam er niet van. PSV is wel officieus kampioen.

Na de 8-0 overwinning kreeg hij de vraag of hij zijn ogen al even had dicht gedaan. "Dat realisatiemoment komt nog", zei hij. "Ik heb net wel even een foto genomen met de hele groep, daar had ik om gevraagd, dat wilde ik heel graag." Na afloop werd er gefeest alsof ze al kampioen waren, met de supporters, spelers én staf.

Dat was omdat hij ontzettend trots is op zijn team, zijn staf en de club. Of er straks nog een foto komt mét schaal maakt hem niet uit. Voor mij is dit veel belangrijker, dit moment na zo’n wedstrijd, dat vind ik mooi." Een feestje wilde hij nog niet aan denken. "Ik weet niet wat er zo gaat gebeuren."

Galavoorstelling PSV

"Ik moet eerlijk zeggen dat het echt genieten was op het veld ook, als je ziet hoe wij de goals maken. Dat we aan het einde van het seizoen nog ff de beste wedstrijd van het seizoen eruit persen met zijn allen. Het was heerlijk om te voetballen vandaag." Trainer Peter Bosz vond dat ook, hij was haast emotioneel. "Ik heb staan klappen voor de jongens het was zo’n waanzinnig hoog niveau. Dat was heel erg goed en echt genieten."

Bosz was gespannen voor deze wedstrijd omdat hij weet hoe het gaat bij zulke wedstrijden voor het kampioenschap. "Die zijn vaak erg slecht', zei hij. "Ze moesten blijven doen waar wij goed in zijn, en waar de kracht van het elftal ligt. Ze hebben zich daaraan gehouden en daarom was het vanaf de eerste minuut genieten. Geweldig veld, waarom we ons beste voetbal hebben kunnen laten zien."

Wat er nu allemaal nog gaat gebeuren, dat maakt Bosz niet zoveel uit. Dit moment heeft hem al geëmotioneerd. Het kampioenschap is mooi, maar er iets dat hij nog mooier vindt. "Ik ben zo dankbaar dat ik trainer ben van deze club."