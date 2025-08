De keeperspositie is het onderwerp van gesprek binnen en buiten PSV. Walter Benítez ging weg en er kwamen twee keepers bij: Nick Olij werd gekocht van Sparta en Matej Kovar werd gehuurd van Bayer Leverkusen. Beide keepers waren actief in de voorbereiding en maakten een pijnlijke fout. Zondag start PSV het seizoen met de Johan Cruijff Schaal en dan moet Peter Bosz kleur bekennen.

Om maar met de deur in huis te vallen: Peter Bosz is eruit wat betreft de keuze voor de keepers. Maar deze deelde hij nog niet vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal. Hij is een man van zijn woord en wil eerst de spelers inlichten, dat is nog niet gebeurd. "Dat zal ik morgen doen", vertelt hij daar bij.

Keepersdilemma

In de roerige transferperiode is de keepersdiscussie bij PSV eigenlijk het grootste onderwerp binnen de Eindhovense club. Nick Olij kwam van Sparta over en even later werd Matej Kovar van Leverkusen gehuurd. Olij raakte op zijn officieuze debuut geblesseerd na een botsing, maar is weer fit.

Beiden kregen een kans onder de lat bij PSV in het eigen Philips Stadion. Kovar tegen Athletic Bilbao en Olij tegen FC Eindhoven. Nadat Kovar tegen de Spanjaarden in de fout ging, was Olij ook betrokken bij een fout tegen Eindhoven. Kovar kon een kopbal van 13 meter afstand niet weren en Olij ging met een pass in de fout.

Keuze gemaakt

Maar goed, keepers worden niet alleen op dit soort momenten afgerekend. PSV wil graag een meevoetballende keeper, dat speelt mee en Bosz heeft beide keepers natuurlijk de gehele voorbereiding ook op trainingen gezien. Zo heeft hij toch een keuze kunnen maken, die zondag dus te zien zal zijn op het spelersformulier.

Bosz speelde vorig jaar voor het eerst met een 'bekerkeeper' en liet in het midden of zo'n constructie dit jaar weer gebruikt zal worden. "Keepers vind ik anders dan veldspelers. Die wissel je normaal gesproken niet tijdens een wedstrijd, normaal ook niet per week. Dus daarin is je keuze wat vaster dan wanneer je dat over een spits hebt", bleef hij daar geheimzinnig over.

Nick Olij

Vrijdag is de dag dat Nick Olij ook jarig was. De sluitpost is 30 jaar geworden. Jerdy Schouten was als aanvoerder ook aanwezig bij de persconferentie. "Er is niet gezongen voor Nick", lacht Schouten. "Hij is wel even voor de groep gezet en gefeliciteerd natuurlijk."

Of hij binnenkort ook gefeliciteerd kan worden met de titel eerste keeper van PSV is dus nog even afwachten.

