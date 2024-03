Peter Bosz heeft niet genoten van topper tussen PSV en Feyenoord: 'Geen dikke sigaar verdiend'

PSV-trainer Peter Bosz was niet te spreken over het niveau van de topper tegen Feyenoord. Het duel tussen de koploper en de nummer twee eindigde in 2-2. Het werd een spektakelstuk, maar Bosz kon er maar weinig mee.

"Ik heb er totaal niet van genoten", zei Bosz tegen ESPN na afloop van de topper in de Eredivisie. Voor de neutrale kijker was het een mooi gevecht, maar de PSV-coach kon zich daar niet in vinden: "Ik heb als liefhebber niet kunnen genieten. Zij wilden in de eerste helft niet voetballen en de kansen die ze kregen, kregen ze van ons."

De coach van de koploper was wel onder de indruk van de openingsgoal van Malik Tillman: "De 1-0 was een geweldige goal. Het inspelen door Ramalho, de pass van Luuk de Jong en de actie." Dat was wel het enige waar hij blij mee was: "Wij kunnen zoveel beter. We wilden de gaskraan volledig opendraaien gezien hun zware programma. Het veld was niet makkelijk voor ons, je ziet veel spelers wegglijden. Dat is niet in ons voordeel."

Geen dikke sigaar

Bosz zei vrijdag op de persconferentie dat hij een dikke sigaar zou gaan opsteken bij een overwinning op Feyenoord. Dat gaat er niet van komen: "We hebben geen grote sigaar verdiend." Ook gaat de coach geen kleintje opsteken: "Als ik het doe, dan is het een echte."

Landstitel in zicht

Ondanks het gelijkspel tegen Feyenoord kan PSV de landstitel ruiken. Het gat met de Rotterdammers is nog tien punten met tien wedstrijden te gaan. De ploeg van Bosz gaat volgende week op bezoek bij Go Ahead Eagles.