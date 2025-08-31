Trainer Paul Simonis zag op het nippertje een winst van VFL Wolfsburg tijdens zijn debuut als trainer in de Bundesliga in rook opgaan. Mainz, de tegenstander, scoorde in de 89e minuut de gelijkmaker uit een penalty. De wedstrijd eindigde met 1-1.

VfL Wolfsburg ontving Mainz 05 in eigen huis. Al in de negende minuut kwam de ploeg van Simonis op voorsprong dankzij een doelpunt van Aaron Zenter, maar daarna bleven doelpunten lange tijd uit. De uitploeg zorgde wel voor gevaar door na rust tot twee keer toe het aluminium te raken.

Vervelende nasmaak

Vlak voor tijd zag Simonis drie punten in rook opgaan dankzij een treffer van Nadiem Amiri. Diep in de blessuretijd werd zijn speler Mattias Svanberg ook nog van het veld gestuurd met twee gele kaarten. De bekerwinnaar zal dan ook ongetwijfeld een vervelende nasmaak overhouden aan het gelijkspel.

Doelpuntenmaker Zenter kwam afgelopen zomer over van Paderborn. Hij opende de score doordat zijn schot van richting werd veranderd door Caci en in het net belandde. De bezoekers probeerden snel te reageren, maar slaagden er lange tijd niet in om hun tegenstander serieus in de problemen te brengen.

Spannende eindfase

Na de rust ging Mainz actiever spelen, maar ook dat leverde aanvankelijk geen resultaat op. De bezoekers hadden meer balbezit, maar creëerden geen uitgespeelde kansen. Pas in de slotfase van de wedstrijd wisten ze het doel van Wolfsburg echt onder vuur te nemen.

In de 81e minuut kopte Kohr na een hoekschop op de lat. Kort daarna kregen ze nog een goede kans. Hun inspanningen werden een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd beloond. Amiri maakte gelijk vanaf de stip, na een handsbal van Koulierakis. Mainz had in de blessuretijd zelfs nog de overwinning kunnen pakken, toen invaller Sieb de paal raakte.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.