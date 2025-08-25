Bij de seizoensopener van de Bundesliga deze week zorgde een opmerkelijke gelijkenis voor gesprekstof onder voetbalfans. Paul Simonis, de trainer van VfL Wolfsburg, trok de aandacht van het publiek. Simonis vertoont namelijk een opvallende gelijkenis met niemand minder dan Pep Guardiola, de wereldberoemde coach van Manchester City. "Ik kan en moet nog veel leren om een coach van zijn statuur te worden."

VfL Wolfsburg-fans waren snel met het uitdelen van een bijnaam voor hun nieuwe trainer: 'Gouda Guardiola'. Een knipoog naar zowel Simonis’ speelstijl én fysieke stijl, die sterk doet denken aan die van de Spaanse toptrainer. Met zijn elegante kledingkeuze, zijn slanke postuur en zijn kale hoofd roept Simonis onmiskenbaar beelden op van Guardiola aan de zijlijn.

'Ik was kaal vóór Pep Guardiola'

Direct na zijn Bundesliga-debuut werd Simonis door BILD geconfronteerd met de Guardiola-vergelijking. Zijn reactie laat zien dat hij niet alleen humor heeft, maar ook een gezonde dosis zelfvertrouwen. "Ik was kaal vóór Pep Guardiola. Dus ik denk dat hij dat van mij heeft afgekeken", grapte hij, waarna er een grote grijns op zijn gezicht verscheen.

Hoewel hij de vergelijking in eerste instantie luchtig opvatte, liet Simonis weten dat hij de prestaties en kwaliteiten van Guardiola hoog in het vaandel draagt. "Pep Guardiola is een van de beste coaches ter wereld. Daarom vind ik het fijn om met hem vergeleken te worden. Ik kan en moet nog veel leren om een coach van zijn statuur te worden. Maar ik mag hem als coach en heb natuurlijk zijn wedstrijden gevolgd. Hij is erg inspirerend. Maar er zijn veel goede coaches van wie ik kan leren. Guardiola is er een van."

Simonis imponeert bij Wolfsburg

Wat Simonis en Guardiola nog meer bindt, los van het uiterlijk, is hun benadering van coaching. Guardiola staat bekend om zijn innovatieve tactieken, zijn verfijnde voetbalstijl en het krachtige teammanagement waar zowel sterren als jonge talenten onder floreren. Simonis lijkt deze elementen in zijn eigen praktijk te vertalen, zij het op een andere schaal.

Patrick Wimmer, een speler van VfL Wolfsburg, vertelt over zijn eerste indruk van de Nederlander. "Hij heeft veel korte meetings, bijna elke dag. Maar hij is ook een heel menselijke coach die veel met spelers praat. Hij heeft ook een heel duidelijk plan, waardoor zelfs de spelers die minder vaak spelen, tevreden zijn. Iedereen weet waar hij aan toe is", aldus Wimmer

De woorden van de Duitser komen overeen met die van Evert Linthorst, de middenvelder die Simonis coachte bij Go Ahead Eagles. "Paul kan jongens vertrouwen geven, met voetbalverstand maar ook met persoonlijke aandacht. En Tristan is echt heel goed in wat hij doet qua tactisch inzicht. Hij heeft zoveel voetbalverstand. Ik denk dat het succesvol gaat worden, als ik naar ze kijk hoe ik ze ken", vertelde Linthorst tegen Sportnieuws.nl.

Glimp van zijn bijzonderheid

Waar Pep Guardiola een gevestigde naam is in het wereldvoetbal, is Simonis nog bezig om zijn fundamenten te leggen. Toch laat hij al een glimp zien van wat hem bijzonder maakt: een mensgerichte aanpak, een duidelijke visie en de ambitie om te blijven leren en zich verder te ontwikkelen. Die luchtige bijnaam ‘Gouda Guardiola’ lijkt dan ook meer te zijn dan alleen een knipoog, maar misschien vormt het wel een belofte naar de toekomst. De eerste zege met Wolfsburg is in ieder geval binnen: 1-3 tegen FC Heidenheim.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.