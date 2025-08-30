Ajax leverde zaterdagmiddag een wanvertoning tegen FC Volendam (1-1). Trainer John Heitinga was zichtbaar gefrustreerd over het spel van zijn eigen ploeg, maar hij maakt zich vooral zorgen om de verloren duels. "Dan is het platgezegd: kut", stelt Heitinga op de persconferentie.

Ajax verspeelde voor de tweede uitwedstrijd op rij punten in de Eredivisie. Net als tegen Go Ahead Eagles werden weer twee punten verspeeld. "Ik ben niet bang dat elke uitwedstrijd een martelgang wordt, maar we hebben absoluut geen stap vooruit gezet", luidt de eerste conclusie van Heitinga. "Na de tegengoal zijn we niet meer bij machte geweest om, wat ik wél heb gezien tegen Heracles, gevaarlijk te worden."

Zichtbare frustraties bij Heitinga

De ploeg van Heitinga maakte geen moment aanspraak op de overwinning tegen een promovendus en daar heeft de jonge trainer een duidelijke verklaring voor. "Wat mij het meest frustreert, is het duelleren. Je wil een bepaalde dominantie zien, maar je ziet ook hoe makkelijk wij onze duels verliezen en onze voet terugtrekken, dat frustreert me. We hebben nu al vier punten verloren na vier duels. Ik zat hoog in de emoties en frustraties na de wedstrijd", licht hij toe.

Heitinga weigert toe te geven dat het bij Ajax momenteel ontbreekt aan spelers met power, loopvermogen en duelkracht. "Ik ga er vanuit dat op het moment dat je een wedstrijd speelt, dat je eigenlijk gewoon alles wil winnen. Als ik naar mezelf kijk, trok ik nooit mijn voet terug. Het gaat er gewoon om dat je daar laat zien dat je de baas wil zijn, want daar zet je ook de toon mee voor de wedstrijd", vervolgt Heitinga.

"Je weet dat de keeper van Volendam een lange trap heeft en dat ze vanuit de tweede bal willen spelen. Dus dan weet je ook dat je sneller terug moet sprinten en dat je die tweede en derde ballen moet winnen. En dan is het platgezegd kut dat je hier niet de baas bent. Het is allemaal leuk aan de bal, maar het begint wel eerst met een keer in je handjes spugen en je duels pakken."

Heitinga eist meer

Volgens Heitinga komt het nu aan op de mentaliteit van de Ajacieden. "We moeten met z'n allen een stapje harder gaan lopen. Het maakt niet uit of je een zelfopgeleide jongen of een nieuwe speler bent, het begint met keihard werken en dat is wat ik eerst terug wil zien. Op het moment dat je dat niet terugziet, dan hebben we andere gesprekken."

"Iedereen wil graag, maar we weten ook dat we nog een reuzenstap moeten zetten. We spelen straks tegen de absolute top. Als je zo speelt in de Champions League, krijg je een veegpartij. Dat realiseren de meesten zich ook. We moeten nu goed bij elkaar blijven", concludeert Heitinga, die vervolgens vraagt om realisme. "Ajax wil meedoen om de bovenste plekken, maar we moeten wel kijken naar de realiteit. Dat is op dit moment dat we moeite hebben om in de eerste vier wedstrijden het absolute verschil te maken."

In achtervolging

Voor Ajax betekent het tweede puntenverlies dat de Amsterdammers opnieuw in de achtervolging moeten. Net als vorig jaar is PSV foutloos begonnen aan de Eredivisie. De Eindhovenaren staan momenteel aan kop, samen met NEC, met negen punten uit drie duels. Zaterdagavond kunnen zij Ajax op vier punten zetten, mits ze winnen van Telstar.

