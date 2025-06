Pissige bondscoach wijst op tijdelijk probleem bij Oranje Leeuwinnen: 'Ik weet hoe dit werkt'

De Oranje Leeuwinnen hebben met 1-1 gelijkgespeeld tegen Schotland in het Nations League-duel. Hoewel de ploeg van Andries Jonker in de eerste helft een sterke indruk maakte, ging het na rust volgens de bondscoach goed mis. "Dat is niet de verdienste van Schotland, dat is onze eigen fout", stelt Jonker tegen Sportnieuws.nl.

Jonker heeft een duidelijke analyse van de matige pot tegen Schotland. "De eerste helft was héél behoorlijk, de tweede helft héél erg slecht. We zijn wéér Bremen-ballen gaan spelen", doelt de bondscoach op de foutenwedstrijd tegen Duitsland (4-0 verlies) van afgelopen vrijdag. “We speelden de ballen zomaar naar de verkeerde kleur. In de eerste helft gebeurde dat één keer, en dat kostte ons direct een goal. Met zulke fouten maak je het jezelf zó ongelooflijk moeilijk."

Oranje Leeuwinnen van slag in pijnlijke periode: 'Dat moet en mag ons niet overkomen' Na de forse nederlaag tegen Duitsland (4-0) stonden de Oranje Leeuwinnen dinsdagavond opnieuw met betreurde gezichten: in Tilburg eindigde het Nations League-duel tegen Schotland in een teleurstellend 1-1 gelijkspel. Vier weken voor de start van het EK lijkt de ploeg van Andries Jonker opeens volledig zoekende naar vorm. "Dan staan we er gewoon weer, hoor."

'Pissige' Jonker

De ervaren oefenmeester werd steeds zichtbaarder gefrustreerd over het vertoonde spel. "Ik word er niet moedeloos van, maar wel héél pissig. Deze speelsters kunnen echt heel goed voetballen, zij zijn meer dan goed genoeg om de bal naar de juiste kleur te spelen. Dan is het gewoon frustrerend als je het jezelf zó moeilijk maakt. Dat is niet de verdienste van Schotland, dat is onze eigen fout."

Ondanks de frustratie zag Jonker ook lichtpuntjes na de nederlaag tegen Duitsland. "Het goede is dat we de eerste helft lieten zien wie we zijn, wat we kunnen en waar we voor staan. Het is jammer dat we daarna weer een herhaling zagen van de fouten uit de wedstrijd in Duitsland. Maar zorgen maak ik me niet", benadrukte Jonker.

Dit is Andries Jonker: bijzondere band met Louis van Gaal, van Europese top naar Telstar én 'geheime' relatie Andries Jonker, bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, heeft een opmerkelijke weg afgelegd in de voetbalwereld. Hij drukte zijn stempel bij (kleine) clubs in Nederland én internationale grootmachten als assistent-trainer van Louis van Gaal. Dit is alles wat je moet weten over een van de meest ervaren coaches van het Nederlandse voetbal.

'Einddoel blijft EK winnen'

Met zijn jarenlange ervaring bij onder meer Wolfsburg, Bayern München en Willem II, blijft Jonker kalm. "In deze selectie zitten topspeelsters. Dat ze naar de verkeerde kleur passen is een tijdelijk probleem. Geen enkele topspeler speelt op de lange termijn elke bal naar de verkeerde kleur. Dat is zo weer voorbij – normaal gesproken gebeurt dat na 19 juni niet meer."

Jonker heeft er vertrouwen in dat de Oranje Leeuwinnen snel hun niveau terugvinden: "Ik loop al lang genoeg mee, ik weet hoe dit werkt. Over twee weken komen de speelsters weer binnen, zijn ze fris en gaan ze op een hoger niveau trainen. Dan gaan ze de pollen uit de grond lopen. Ons einddoel is duidelijk: het EK winnen", sluit Jonker vol overtuiging af.

'Verdwenen' Oranje Leeuwin openhartig over duistere periode na gewonnen EK: 'Wilde niet meer op het veld staan' In een openhartig interview vertelt Shanice van de Sanden over de turbulente jaren na het gewonnen EK met de Oranje Leeuwinnen en haar zoektocht naar balans. Nadat ze historie schreef, verdween één van de bekendste gezichten van het vrouwenvoetbal plots van het Nederlandse podium. "Ik vond het juist ook wel fijn om in het buitenland te zijn. Dat was eigenlijk een soort van mijn rust", biecht Van de Sanden op.

EK over vier weken

Voor de Oranje Leeuwinnen begint het EK in Zwitserland op 5 juli tegen Wales. Daarna volgen enorme krakers tegen Engeland (9 juli) en Frankrijk (12 juli).