Oranje Leeuwinnen van slag in pijnlijke periode: 'Dat moet en mag ons niet overkomen'

Na de forse nederlaag tegen Duitsland (4-0) stonden de Oranje Leeuwinnen dinsdagavond opnieuw met betreurde gezichten: in Tilburg eindigde het Nations League-duel tegen Schotland in een teleurstellend 1-1 gelijkspel. Vier weken voor de start van het EK lijkt de ploeg van Andries Jonker opeens volledig zoekende naar vorm. "Dan staan we er gewoon weer, hoor."

De Oranje Leeuwinnen móésten zich revancheren van de pijnlijke afgang tegen Duitsland. Tot aan de 27e minuut tegen Schotland leek er geen vuiltje aan de lucht, maar toen stortte het ineens helemaal in. "In de rust staat het onnodig 1-1, daarna waren we héél slordig. Ik denk dat we door die 1-1 een beetje van slag raakten", concludeert doelpuntenmaker Jill Roord voor de camera van Sportnieuws.nl.

Teleurstelling bij Roord

De 28-jarige speelster, die komend seizoen terugkeert bij FC Twente, denkt wel een reden te hebben voor het verval in de tweede helft. "De gelijkmaker kwam uit het niets, daar hadden we het lastig mee. Uiteindelijk moet en mag dat ons niet overkomen, maar dan moet je dat in de tweede helft rechtzetten. Alleen daar zijn we niet meer uit gekomen", zegt een zichtbaar teleurgestelde Roord.

Geen paniek richting het EK

Op de vraag of de laatste weken zorgen baren richting het aanstaande EK, blijft de Twentse speelster zoals gewoonlijk nuchter. "We gaan met een prima gevoel naar het EK. Dit gebeurt in het voetbal. We hebben allemaal héél veel ervaring in de ploeg en iedereen weet dat het soms top gaat en dat het soms even minder gaat. Deze periode was absoluut niet goed, maar dat weten we zelf ook. We gaan onszelf nu opladen en dan staan we er 19 juni weer, hoor."

De Oranje-international weigert te spreken van paniek binnen de selectie. Is het moeilijk om dat buiten de ploeg te houden? "Dat valt wel mee, hoor. Natuurlijk zijn we allemaal ontevreden over deze periode, maar het is niet zo dat we hiervan in paniek raken. We voetballen ontzettend lang en weten dat dit soort wedstrijden erbij horen. Het is ook het einde van het seizoen, we moeten gewoon even fris in onze hoofden worden. Daar hebben we de komende twee weken voor en dan beginnen we gewoon weer, vol vertrouwen."

Veelzeggend moment van 'heel verliefde' Oranje Leeuwin Jill Roord richting vriendin: 'Oh, deed ik dat?' Jill Roord straalt de laatste weken van geluk in de liefde. Onlangs maakte tophockeyster Pien Sanders haar relatie met de Oranje Leeuwin bekend en de beelden op social media tonen aan dat het duidelijk héél erg goed gaat tussen het stel. Tijdens het Nations League-duel met Schotland schoof Roord haar blijdschap dan ook niet onder stoelen of banken. "Natuurlijk is dat leuk", stelt Roord tegen Sportnieuws.nl.

Vakantieplannen?

Voordat de volledige focus op het EK gaat, neemt Roord eerst een paar dagen helemaal vrij. "Echte vakantieplannen heb ik niet. Ik ben voornamelijk gewoon thuis, veel met de familie, leuke dingen doen", vertelt ze. Zo is ze zaterdag aanwezig bij de Pro League-wedstrijd van haar vriendin en tophockeyster Pien Sanders in Amsterdam. "Dat is wel de bedoeling." Zit er dan géén vakantie naar het buitenland in? "De afgelopen jaren ben ik vaak genoeg in het buitenland geweest."