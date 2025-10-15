Manchester United is optimistisch over de aankoop van een stuk grond rondom Old Trafford. Deze aankoop zou de weg vrijmaken voor een gloednieuw stadion. De plannen van de 'Red Devils' voor een hypermodern stadion met plek voor 100.000 fans liepen echter vertraging op door een conflict met Freightliner, eigenaar van een stuk grond achter de tribune Stretford End. Als het proces doorgaat, wordt het nieuwe thuis van de United het grootste stadion van het Verenigd Koninkrijk.

Volgens de Daily Mail bood Manchester United zo'n 57 miljoen euro, terwijl Freightliner maar liefst 400 miljoen euro eiste. De 'Red Devils' hopen dat de overheid ingrijpt om een eerlijke prijs vast te stellen. Toch zijn de clubbestuurders, onder leiding van Ruben Amorim, optimistisch dat ze de komende maanden tot een akkoord komen met Freightliner. Als de deal rondkomt, kan Manchester United doorgaan met de bouw van het nieuwe stadion. Het doel is dat het nieuwe complex, dat het grootste van het Verenigd Koninkrijk moet worden, in 2031 klaar is.

Zeven miljard euro extra

Het stadion en het nieuw leven inblazen van de omliggende wijk kunnen jaarlijks 7 miljard euro extra opleveren voor de Britse economie, aldus de club. Ze spreken ook over de 'mogelijke creatie van 92.000 nieuwe banen, meer dan 17.000 nieuwe woningen en 1,8 miljoen extra bezoekers per jaar'. Lord Norman Foster, oprichter en uitvoerend voorzitter van het architectenbureau, lichtte het concept in augustus toe.

'Fans dichter dan ooit op het veld'

"Dit moet een van de meest opwindende projecten ter wereld zijn, met een ongelooflijke regionale en nationale betekenis. Alles begint met de fanbeleving, waarbij ze dichter dan ooit bij het veld komen en een enorme akoestische brul creëren. Het stadion wordt overkapt door een gigantische 'paraplu', die energie en regenwater opvangt en een nieuw openbaar plein herbergt", waren de grote woorden van de uitvoerder van het plan.

'Een miniatuurstad'

"Het stadion, naar buiten gericht, wordt het hart van een nieuwe duurzame wijk, volledig te voet bereikbaar, voorzien van openbaar vervoer en vol natuur. Het is een miniatuurstad van gemengd gebruik van de toekomst - die een nieuwe golf van groei stimuleert en een wereldwijde bestemming creëert waar de inwoners van Manchester trots op kunnen zijn."

