Manchester United overweegt om te verkassen naar een nieuw stadion. Als deze verhuizing daadwerkelijk gebeurt, dan zal dat klauwen met geld kosten. De gevallen grootmacht heeft daarom een manier bedacht om extra knaken te verdienen.

Het plannetje dat de club heeft, is het invoeren van zogenaamde stoelrechten, zo meldt The Athletic. Bij stoelrechten betaalt een fan een vast bedrag om er zeker van te zijn dat hij/zij tickets kan aanschaffen. Fans die naar een wedstrijd in het stadion willen, moeten daardoor meer geld betalen. In de Verenigde staten bestaat dit concept al een tijdje, maar binnen het Europese voetbal is het nog vrij onbekend.

Seizoenskaarten

Momenteel heb je alleen garantie op een plekje in het stadion als je een seizoenkaart hebt. Wie geen seizoenskaart heeft, kan een gewone clubkaart kopen en vervolgens hopen om via de verkoop voor clubkaarthouders een kaartje te bemachtigen. Bij een club als Manchester United is het aantal geïnteresseerden echter veel groter dan het aantal mensen dat daadwerkelijk een clubkaart heeft.

Volgens The Athletic wordt het nieuwe systeem eerst uitgeprobeerd op de luxere plekken in het nieuwe stadion. Op de andere tribunes kunnen fans voorlopig nog seizoenskaarten kunnen kopen. Naar verluidt hoeven de supporters zich ook geen zorgen te maken over veranderingen in de verdeling van tickets voor uitwedstrijden of bekerfinales.

De club zal door de stoelrechten dus meer geld in het laatje brengen. Voor de fans zelf pakt dat echter minder gunstig uit, want zij zullen meer moeten lappen om een wedstrijd in het stadion bij te wonen.

Nieuw stadion

Eerder dit jaar maakte Manchester United plannen bekend voor een gloednieuw stadion met plek voor maar liefst 100.000 toeschouwers. Het huidige Old Trafford biedt ruimte aan 75.000 fans, maar dat is al jarenlang te weinig om aan de enorme vraag te voldoen. Bovendien verkeert het iconische stadion in een vrij beroerde staat. Zo doken de afgelopen jaren regelmatige beelden op van lekkages en zelfs ongedierte in het stadion.

