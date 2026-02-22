PSV stevent in hoog tempo af op de landstitel. Bij Kusters Logistics, het transport- en logistieke bedrijf dat al decennialang een vaste waarde is bij kampioensfeesten van PSV, neemt de kampioenskoorts toe. Zodra het verlossende seintje klinkt, gaan zij aan de slag met de laatste details om het meest iconische vervoermiddel van het Nederlandse voetbal klaar te maken: de platte kar. "Wij hebben 'm al klaarstaan", verklapt Roy van der Zanden.

Er wordt vaak gegrapt 'dat de winterbanden onder de platte kar mogen'. "Het is gelukkig maar een klein stukje naar het centrum en we rijden niet te hard, dus we doen het gewoon met zomerbanden", vertelt Van der Zanden lachend tegen Sportnieuws.nl. Als de titel dichterbij komt, zijn ze bij Kusters alert. Het bedrijf uit Eindhoven zorgt al meer dan 25 jaar voor de platte kar waar PSV mee door de stad trekt. "Wij deden al erg veel voor PSV en de gemeente, dus ze hebben ooit gewoon gevraagd: We zijn kampioen, kunnen jullie niet iets leuks maken om door de stad te rijden?"

Uniek vervoersmiddel

"De platte kar is het mooiste wat er is", zei Luuk de Jong vrijwel ieder jaar na het kampioenschap. Hirving Lozano kon er ook niet over uit: zelden had hij zoiets geweldigs meegemaakt. Van der Zanden herkent dat gevoel en ziet het als iets typisch Brabants. "Het is echt heel uniek. Nergens in Nederland rijden ze met een platte kar. Het maakt me trots en ik sta elke keer weer te genieten als de kar door de stad gaat", vertelt hij.

Zelf zat Van der Zanden nog nooit achter het stuur tijdens een kampioensrit. "Ik ben nog nooit de chauffeur geweest. Wij proberen altijd een poultje te maken dat iedereen hem een keer gereden heeft als PSV kampioen is. Het is ook een mooie waardering naar de collega's toe. Voor de meeste mensen is dat de dag van het jaar en misschien wel de mooiste beloning. Ik heb nog nooit gehoord dat ze zeiden: dit wil ik nooit meer doen.

Trots en een eer

Dat Kusters nog altijd verantwoordelijk is voor de platte kar, zorgt voor trots binnen het bedrijf. "Het is zeker een eer en het maakt ons trots dat wij hieraan mee mogen werken. PSV is hetgeen waar iedereen hier om geeft, dus het is prachtig om elke keer die platte kar te mogen opbouwen", vervolgt Van der Zanden. Hij weet dat andere bedrijven graag zouden inspringen. "Natuurlijk zijn er kapers op de kust, maar wij doen het geheel kosteloos voor PSV, omdat wij het écht mooi vinden. Tot nu toe gunt PSV ons dat ook", lacht hij.

Voor veel supporters heeft de platte kar bijna iets mythisch: een object dat alleen tevoorschijn komt als het eerste elftal kampioen is geworden. Daarna verdwijnt hij weer in de opslag, bedekt onder confetti, in afwachting van nieuw succes. De realiteit is iets minder romantisch. "Het is wel onze reserve trailer van ons transportbedrijf, maar we bouwen 'm eigenlijk alleen op voor PSV. Dit jaar heeft toevallig de stadsprins van Eindhoven er ook mee gereden, maar dat is de eerste keer."

Opbouwen van platte kar

In de afgelopen halve eeuw groeide de platte kar uit tot pure PSV-folklore. De route door het centrum van Eindhoven, van het Philips Stadion naar het Stadhuisplein, is inmiddels net zo iconisch als de schaal zelf. Tienduizenden supporters langs de kant maken het tot een spektakel dat spelers en staf niet snel vergeten. Hoe snel zo’n rijdend podium klaar kan zijn, hangt af van de situatie. "Wij kunnen hem in twee dagen opbouwen als het écht moet", vertelt Van der Zanden.

Daarbij denkt hij met een glimlach terug aan 2016. "Toen hebben we de kar pas zondag opgehaald en er alles aan gedaan om 'm zo snel mogelijk op te bouwen. En het is gelukt om 'm twee dagen later gereed te hebben."

Dit jaar lijkt alles rustiger te verlopen. Bij Kusters wachten ze geduldig op het definitieve startschot. “We hebben de kar al wel klaarstaan, want de stadsprins van Eindhoven heeft er afgelopen weekend meegereden. We moeten alleen nog een paar kleine aanpassingen doen, zoals een goede reling en een toilet. Maar dat is relatief makkelijk en vlug te realiseren. We laten de kar gewoon staan, want dit jaar gaat het gebeuren. Het zou zonde zijn om ‘m nu af te bouwen en over een paar weken weer op te bouwen.”

Betrokken met PSV

Die betrokkenheid komt niet uit de lucht vallen. "Ik ben in Eindhoven geboren en getogen. PSV is voor mij hetzelfde als Philips en DAF, dat hoort bij Eindhoven. Ik ben elke twee weken op de tribune te vinden met vrienden, dus het is de afgelopen jaren wel genieten. Al hadden we daarvoor ook een periode helemaal geen titels, maar dit jaar gaat het gewoon weer gebeuren. We wachten het seintje van PSV met plezier af", besluit Van der Zanden met een grote grijns. Zaterdagavond was hij ook aanwezig in het Philips Stadion bij de wedstrijd tegen SC Heerenveen.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.