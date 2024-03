Duitsland geeft bondscoach Ronald Koeman stof tot nadenken met zege op Nederland

Duitsland heeft dinsdagavond met 2-1 van Nederland gewonnen in een oefenwedstrijd. Het gastland van het komende EK speelde een stuk beter en won dan ook terecht. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog wat puzzelstukjes te verplaatsen.

Nederland kwam binnen no-time op voorsprong in Frankfurt. Het was Joey Veerman die een voorzet van Memphis Depay prachtig binnen werkte. Voor de middenvelder van PSV was het zijn eerste doelpunt in zijn achtste interland. Lang kon Oranje niet van die voorsprong genieten.

Nog voordat de eerste tien minuten van de wedstrijd om waren, stond het namelijk alweer 1-1. Maximilian Mittelstädt maakte op nog mooiere wijze de gelijkmaker namens Duitsland. Voor de linksback van VfB Stuttgart - waar hij de positie van Ajacied Borna Sosa overnam - was het ook zijn eerste interlandgoal.

Debutant Quinten Timber

Vervolgens was er heel lang geen reden om te juichen. Bondscoach Koeman hield vast aan zijn vaste basiself, maar in de 66e minuut mocht Quinten Timber zijn debuut maken. Koeman begon sowieso met zeven andere spelers aan de aftrap dan tegen Schotland (4-0). Daarnaast speelde Oranje ook in een systeem met drie centrale verdedigers, in plaats van de welbekende 4-3-3 tegen de Schotten.

Een kleine tien minuten later werd er nog driemaal gewisseld aan Nederlandse zijde. Marten de Roon, Cody Gakpo en Wout Weghorst kwamen in het veld. Vooral Gakpo en Weghorst moesten voor extra dreiging voorin zorgen, in plaats van Memphis en Donyell Malen. Die twee waren tegen Schotland nog zo goed, maar konden tegen Duitsland minder waarmaken.

Opvallend was dat Xavi Simons slechts heel even als invaller de kans kreeg, terwijl hij bij RB Leipzig zo goed presteert op de linkerflank. Ook Georginio Wijnaldum, die tegen Schotland 'getest' werd of hij het niveau nog aankon, speelde geen minuut.

Duitsland heer en meester in de slotfase

In de slotfase leek Bart Verbruggen zich te ontpoppen tot de held van Oranje. Hij kwam een paar keer uitstekend in actie op schoten van Jamal Musiala en Thomas Müller. In de 85e minuut moest hij toch een tegengoal incasseren. Niclas Füllkrug kopte de bal nét achter de lijn, zo bleek op het horloge van de scheidsrechter: 2-1 voor Duitsland.

Verbruggen zorgt desondanks voor een extra dilemma voor bondscoach Koeman, die Mark Flekken een goede wedstrijd zag keepen tegen Schotland.