De verschillen in de Champions League tussen PSV en Ajax kunnen bijna niet groter. Waar de Eindhovenaren nog volledig in de race zijn voor de volgende ronde, staan de Amsterdammers stijf onderaan. Dat heeft flinke gevolgen voor het verdiende prijzengeld in het miljardenbal van de Nederlandse clubs. Vooral voor Ajax dreigt het een pijnlijke campagne te worden.

Ajax heeft ondanks de vier desastreuze wedstrijden wel al een behoorlijke zak geld gekregen van de UEFA, omdat ze überhaupt meedoen aan de competitiefase. Dat is 18,62 miljoen, net zoveel als PSV uiteraard. Maar omdat PSV nu twee gelijke spelen én een overwinning heeft, kregen de Eindhovenaren al twee keer 700.000 euro voor de gelijke spelen en eenmaal 2,1 miljoen euro voor de zege op Napoli. Ajax pakte nog geen enkel punt en staat wat dat betreft nog steeds op de pijnlijke 0.

Ajax vs. PSV

Een ander deel dat Ajax al toebedeeld kreeg was geld uit de Vallue Pillar. De UEFA deelt een bedrag uit aan alle deelnemende clubs op basis van de ranking van de coëfficiëntenlijst. De berekening is nooit helemaal duidelijk gedeeld door UEFA, maar Ajax komt volgens schatting uit op 18,73 miljoen en PSV op 17,28 miljoen.

Zo komt PSV nu uit op een bedrag van 40,3 miljoen verdiende euro's in de Champions League en Ajax op 37,35 miljoen. Ajax had dit ongeveer kunnen evenaren door te winnen van Galatasaray maar dat lieten ze na.

Drama voor Ajax, kassa voor PSV

Het dreigt wat dat betreft op een financieel fiasco te lijken voor Ajax. Ook de uiteindelijk plek op de ranglijst na 8 wedstrijden is van groot belang. Hoe hoger op de ranglijst hoe meer geld. Iedere club krijgt 275.000 euro uitgekeerd en de eindpositie bepaalt dan hoe vaak dat bedrag mag worden verwacht. De nummer 36 - in dit geval Ajax - krijgt dat bedrag dus maar één keer. De nummer 1 na acht duels krijgt 36 keer dat bedrag.. PSV staat virtueel op plek achttien en zou dus nog 4.950.000 miljoen euro krijgen van de UEFA.

