De opluchting was groot bij PSV toen Ricardo Pepi in de laatste minuut de gelijkmaker binnenschoot tegen Olympiakos. Daarmee werd een drama van Champions League-uitschakeling voorlopig uitgesteld en blijft er nog een sprankje hoop op de volgende ronde van het miljardenbal. Voormalig PSV’er Kevin Hofland ziet kansen. “Ja, waarom niet?", stelt hij optimistisch.

PSV leek zonder punten huiswaarts te keren, maar daar bracht goudhaantje Ricardo Pepi in extremis verandering in met een rake volley. "Als je zo laat scoort, mag je blij zijn met een punt. Ze begonnen het eerste kwartier best wel aardig, maar het tegendoelpunt gaf Olympiakos een enorme boost. Dan gaat het publiek er vol achter staan en wordt het héél lastig. Zeker als zo veel spelers op de een of andere manier zó slordig aan de bal zijn en verkeerde keuzes maken", analyseert Hofland tegen Sportnieuws.nl.

Verrassende tegenvaller

PSV was de afgelopen periode in topvorm met indrukwekkende overwinningen op Napoli (6-2) en Feyenoord (2-3). "Iedereen verwacht dat je elke week zo top speelt, maar het blijven mensen, hè. Dat is toch ook het leuke van voetbal?", vraagt Hofland zich af. "Het is natuurlijk minder leuk als speler en trainer, maar dit zijn van die dingen die je altijd terugziet in een seizoen."

Eén van de redenen waarom het de laatste weken zo goed loopt bij PSV, is de meesterzet van Peter Bosz om Jerdy Schouten een linie naar achteren te schuiven. "Het is een beetje de ouderwetse manier van spelen met drie mensen in de opbouw. Dat zag je vroeger bijvoorbeeld met Frank de Boer; hij was ook geen échte verdediger. Maar hij had exceptionele kwaliteiten aan de bal en was tactisch zó sterk dat hij verdedigend nauwelijks verrast werd, net zoals Schouten nu heeft."

'Soms moet je wel je duels winnen'

Toch zag de oud-verdediger van onder meer PSV en Feyenoord dat Schouten het moeilijk had tegen de Griekse topclub. "Soms moet je wel je duels winnen", doelt Hofland onder meer op de lange bal van Olympiakos waar uiteindelijk de 1-0 uit voortkwam. "Je moet de kopsterke centrale verdediger de duels aan laten gaan", adviseert hij een aanpak zoals het PSV van vroeger, toen hij zelf nog het hart van de defensie vormde.

Veerman in de Champions League

Door de verschuiving van Schouten lijkt Joey Veerman beter in zijn vel te zitten, merkt Hofland op. Toch had de middenvelder het lastig tegen Olympiakos. "Hij had het opnieuw best wel moeilijk in de Champions League", concludeert Hofland. "Maar hij heeft ook spelers om zich heen nodig om uit te kunnen blinken. Als de rest het moeilijk heeft, trekt hij zichzelf ook een beetje terug en dan valt het bij hem meteen op."

De momenteel clubloze trainer blijft echter geloven in de kwaliteiten van de Volendammer. "Hij is een speler met exceptionele kwaliteiten. Hij moet alleen de volgende stap zetten. Al moet ik wel zeggen dat hij in een aantal Champions League-wedstrijden echt wel heeft laten zien wat hij kan. Maar dat zijn ook de potjes waar het opvalt, omdat iedereen in Nederland dan naar hem kijkt", vervolgt hij. "Maar ik ben het met je eens dat we in Europa nog niet de Veerman uit de Eredivisie hebben gezien."

PSV heeft een wonder nodig

PSV zal in de komende maanden moeten stunten tegen Liverpool, Atlético Madrid, Newcastle United en Bayern München, want er moeten nog minimaal vijf punten gehaald worden om de tussenronde van de Champions League te bereiken. "Ik vind dat PSV genoeg kwaliteit heeft om tegen zulke ploegen ook te verrassen", stelt Hofland.

"Liverpool staat ook onder druk, terwijl Bayern (de laatste wedstrijd van de competitiefase, red.) tegen die tijd misschien al wel door is. De Champions League is zó onvoorspelbaar. Dat zag je tegen Napoli, toen PSV de Italiaanse kampioen helemaal overklaste", zegt Hofland. Gaat het dan tóch lukken voor PSV? "Ja, waarom niet?"

