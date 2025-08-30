De Portugese nationale ploeg komt voor het eerst samen sinds speler Diogo Jota bijna twee maanden geleden overleed. De aanvaller van Liverpool kwam om het leven bij een auto-ongeluk en werd bij zijn club al uitgebreid geëerd, maar bij Portugal nog niet. Daar kiezen ze voor de aanstaande interlandperiode voor een opvallend eerbetoon.

De Portugese voetbalbond bewijst de overleden Liverpool-speler Diogo Jota eer door zijn rugnummer 21 bij de nationale selectie door te geven aan zijn goede vriend en voormalige ploeggenoot Rúben Neves. Jota overleed vorige maand met zijn broer André Silva door een verkeersongeval.

'We willen zijn herinnering levend houden'

"We weten wat Diogo voor ieder van ons betekende en welke impact hij heeft gehad op onze levens", zei bondscoach Roberto Martínez. "We willen zijn herinnering iedere dag levend houden. Hij zal bij ons zijn en ons helpen doelpunten te maken. Zijn afwezigheid zorgt voor eenheid, motivatie en verantwoordelijkheid, want hij wilde de wereldtitel winnen en wij zijn hier om die droom te verwezenlijken."

'Hij was goed bevriend met Diogo'

Martínez kondigde vervolgens aan dat Neves het shirt met nummer 21 zal dragen. "Hij was goed bevriend met Diogo en is dus de ideale persoon om hem te representeren." Neves en Jota speelden samen bij Wolverhampton Wanderers. Bij Liverpool werd er voor gekozen om zijn rugnummer aldaar, 20, voor altijd te bewaren voor Jota. Daar gaat niemand dus ooit nog het rugnummer dragen.

Portugal

Portugal speelt voor het eerst dit seizoen. In de WK-kwalificatie zijn Armenië (uit, 6 september) en Hongarije (uit, 9 september) de komende tegenstanders. Portugal speelt dus nog niet thuis sinds de dood van Jota, dat is toeval. In oktober komen Ierland en Hongarije in twee opeenvolgende duels op bezoek. Waarschijnlijk zijn er dan extra eerbetonen aan Jota. Portugal won in het voorjaar nog de Nations League met Jota in de selectie en op het veld. Hij sloot zijn leven dus af met een hoogtepunt. In de zomervakantie trouwde hij, waarna hij verongelukte.

